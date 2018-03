Una nova fredorada abans de Setmana Santa?

L'hivern encara podria tenir una sorpresa final preparada coincidint gairebé amb el canvi d'estació oficial. Una bossa d'aire fred es despenjarà aquest cap de setmana de l'Àrtic i afectarà el centre i l'oest d'Europa. Ciutats com Berlín i Amsterdam tindran temperatures de fins a -5º i valors de sensació per sota dels -10º durant el cap de setmana.

A partir d'aquí el dubte és si de cara a dilluns i dimarts aquest fred acabarà arribant a Catalunya o no. Encara hi ha molta incertesa en els pronòstics, però les possibilitats d'una fredorada excepcional per ser mitjans de març ronden a dia d'avui entre el 30% i el 40%. No és gens segura, encara, però queda clar que hi ha opcions raonables que es produeixi. La fredorada durarà dos o tres dies a tot estirar, però podria anar fins i tot acompanyada de neu a cotes molt baixes. Aquesta animacio extreta del portal WXCharts.eu ens ensenya com de baixes per a l'època s'entreveuen les temperatures per als dies vinents.

Sigui amb fred molt intens o fred moderat, està clar que encarem un tram final del mes de març amb molta més sensació d'hivern que no pas de primavera. Demà les temperatures seran més altes, però el cap de setmana ja tindrem un ambient hivernal, fins i tot amb nevades per sota dels 1.000 metres al Pirineu.

Si ja és poc clar el que passarà la setmana que ve, no cal dir que encara no hi ha indicis sobre què passarà per Setmana Santa. Difícilment la setmana que ve entrarem en una situació d'anticicló, i segurament seguirem parlant d'un temps força canviant, però l'escenari del canvi de mes encara no és possible ni tan sols entreveure'l.

Un febrer amb el papers canviats

Europa en general ha viscut un mes de febrer estrany, en què la temperatura ha estat per sota del normal a bona part del continent i en canvi desmesuradament per sobre de la mitjana en alguns punts de l'Àrtic. A la segona part del mes alguns dies es van arribar a registrar temperatures 30º per sobre de les normals a l'Àrtic, mentre que al centre i al sud d'Europa s'hi escampava l'aire siberià. De fet, la part europea que està dins del cercle polar àrtic va viure el febrer més càlid des que hi ha registres, segons dades de la secció de canvi climàtic del Centre Europeu de Predicció. A escala mundial el febrer ha sigut el tercer més càlid des que hi ha dades.