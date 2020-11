El novembre més càlid en 106 anys a l'Observatori Fabra de Barcelona

L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat el mes de novembre més càlid des que l'any 1914 es van començar a prendre dades en aquest històric observatori del Tibidabo. La temperatura mitjana del 2020 quedarà en 14,7 graus, una dècima per sobre de l'anterior rècord del 2006. La temperatura d'aquest any se situa 2,9 graus per sobre de la mitjana climàtica del període 1981-2010, que és com dir que cada dia sostingudament hi ha hagut gairebé 3 graus més del normal.

Quatre dels cinc novembres més suaus en la història de l'Observatori Fabra s'han produït en els últims 15 anys, fet que posa de manifest la tendència a l'alça de la temperatura. Un altre aspecte molt clar sobre això és l'augment dels dies càlids al novembre. En les dècades dels 60 i dels 70 arribar als 20 graus al novembre al Tibidabo era una anècdota, s'hi arribava un cop cada entre 4 i 5 anys de mitjana. En l'última dècada s'hi arribat entre 3 i 4 cops cada any, enguany 8 vegades.

Tot i que en general el novembre ha estat molt càlid, en cotes més baixes no hi ha hagut rècords similars. A l'Observatori de l'Ebre, ubicat a Roquetes, la mitjana del mes quedarà en 15 graus, molt alta, però lluny dels cinc novembres més càlids de la sèrie. També a l'aeroport del Prat la mitjana haurà quedat en gairebé 15 graus, i, tot i que se situarà entre les 10 més altes de la sèrie, tampoc serà rècord. Tampoc als aeroports de Reus i de Girona, ni a Lleida la mitjana del mes ha quedat a prop del rècord.

El fet diferencial en el cas del Fabra probablement ha sigut que aquest novembre hi ha hagut força dies d'anticicló, cosa que ha afavorit la inversió tèrmica i les temperatures altes en punts elevats. Això ha facilitat el rècord al Tibidabo, un rècord que no s'ha produït al centre de la ciutat: al Raval la mitjana de temperatura ha sigut de 16,2 graus, per sota dels 16,5 del 2014 i dels 16,4 del 2011.