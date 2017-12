El novembre també ha estat un mes molt càlid al planeta

Ara fa uns dies la NASA va fer públics els resultats de temperatura global relatius al mes de novembre. El va qualificar com el tercer més càlid com a mínim dels darrers 137 anys, des que es van iniciar les mesures instrumentals en el conjunt del planeta.

El novembre va enregistrar una temperatura mitjana 0,87ºC superior a la del període 1951-1980. Va ser tan sols 0,03ºC més fred que el novembre de l'any passat, el qual es va situar 0,9ºC per sobre la mitjana.

De moment, el novembre més càlid de la història va ser el del 2015, el qual va finalitzar amb una temperatura mitjana 1,03ºC per sobre la normal. El fenomen global del Niño va tenir-hi molt a veure.

Curiosament, els tres novembres més càlids enregistrats fins ara corresponen als anys 2015, 2016 i 2017. La NASA també destaca que l'interval comprès entre el desembre del 2016 i el novembre del 2017 és el segon més càlid mai anotat. El període més calorós fins ara, però, es va produir entre el desembre del 2015 i el novembre del 2016.

