L'observador meteorològic Josep Pascual, un referent segons la NASA

260x366 L'observador Josep Pascual, un referent segons la NASA / DAVID BORRAT L'observador Josep Pascual, un referent segons la NASA / DAVID BORRAT

Als seguidors de tot allò relacionat amb el temps a Catalunya és molt probable que el nom de Josep Pascual ja els soni. Aquest enginyer agrícola apassionat de la meteorologia és un dels herois de la meteorologia catalana, especialment gràcies a la seva tasca voluntària i obstinada de mesurar la temperatura del mar i altres variables relacionades amb el Mediterrani, una labor que ha fet ininterrompudament des de fa gairebé 50 anys. La seva sèrie de dades es considera única al Mediterrani.

Aquesta setmana la NASA dedica una entrada del seu blog a destacar la importància d'arxius de dades com el seu. Segons l'agència nord-americana, la falta de sèries llargues sobre la temperatura del mar, tant de la superfície com a certa profunditat, ha limitat els estudis i les previsions oceanogràfiques durant els últims anys. Des de principis de segle la instal·lació de milers de boies mesura ha permès mitigar aquest problema, però les dades anteriors són gairebé inexistents. Per això la sèrie dades del mar de l'Estartit és considerada un tresor estrany i valuós.

Sea Change: Why Long Records of Coastal Climate Matter - A Monitoring Station off the Coast of Spain Is Giving Scientists a Front-Row Seat to Understanding the Region’s Long-Term Climate Change. https://t.co/46auGfUntv pic.twitter.com/CCfmk4Fv53 — NASA JPL PO.DAAC (@podaac) June 24, 2020

La sèrie es remunta a l'any 1973, moment en el qual Josep Pascual va decidir començar a prendre mesures de la temperatura del mar a una milla de la costa i a diferents profunditats. Quatre anys abans ja havia començat a mesurar temperatura, pressió i humitat en terra ferma. Durant els anys 90 a la sèrie de dades s'hi van afegir mesures del nivell del mar, gràcies a la instal·lació d'un mareògraf, i també mesures d'aspectes com ara la salinitat.

Recentment moltes dades d'aquest estil s'han començat a obtenir de manera massiva a partir d'imatges de satèl·lit i diversos estudis fets per comprovar si unes dades i les altres casaven han demostrat coincidència i, per tant, validen encara més la sèrie de dades històrica de l'Estartit.

Un dels estudis més recents amb les dades de l'Estartit el va fer l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) amb finançament, precisament, de la NASA. En aquest estudi, liderat per Jordi Salat, es van poder constatar coses com que des de mitjans dels anys 90 la pujada del nivell del mar a l'Estartit ha sigut continuada i que actualment augmenta a un ritme de 3,1 mm per any. Durant els últims 50 anys la temperatura de l'aire ha augmentat 0,05 ºC per any, la de la superfície del mar 0,03º C i la del mar a 80 metres de profunditat 0,02 ºC.