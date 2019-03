L'observatori de Malniu registra l'absència de neu més prematura dels últims 10 anys

Ja fa gairebé dos mesos de les últimes nevades intenses que van afectar tota la serralada pirinenca sense excepció. Els gruixos van arribar a ser molt importants i, per tant, ara mateix moltes estacions encara sobreviuen amb aquelles nevades, ajudades òbviament de neu artificial. Però fora de les estacions d’esquí, al Pirineu oriental, per sota de 2.000 metres, ja s’ha fos gairebé tota la neu. Només es conserva un gruix de neu considerable, tot i que per sota de la mitjana climàtica, al vessant nord de la serralada més occidental. Les temperatures tan elevades i la més gran radiació solar d’aquest mes de març no han perdonat.

Gràfica on es mostra l'evolució del gruix de neu d'aquesta temporada a la Bonaigua / ICGC

Referint-nos estrictament al vessant nord del Pirineu, en el cas de la Bonaigua fins a finals de gener pràcticament no hi havia nevat, i en els últims deu dies del mes els gruixos acumulats van superar els 200 cm, ja de cara a principis de febrer. Ara mateix, després d’un final d’hivern històric amb absència de precipitacions en molts indrets del país –també en molts sectors del Pirineu oriental, especialment–. Aquesta zona del vessant nord del Pirineu és la que té un gruix de neu més considerable. Tot plegat, gràcies a l'última situació de nord a principis de març, que va deixar al voltant de 20 cm cap a la zona de Vaquèira, però malauradament la nevada no va arribar al vessant sud.

Gràfica on es mostra l'evolució del gruix de neu d'aquesta temporada a Malniu / ICGC

En el cas del Pirineu oriental, a la zona de Malniu, al nord de la Cerdanya, la irregularitat en el mantell nivós ha predominat més al llarg de tot l'hivern, tal com us explicàvem a mitjans de febrer: la nevada espectacular que va caure a finals d'octubre ha sigut la més intensa de tota la temporada, i l'última nevada feble que vam tenir a principis de març, com hem dit, va quedar restringida al vessant nord.

Tot plegat ha fet que, com que és cara sud i està exposat a més radiació solar, el gruix de neu s’hagi vist reduït substancialment durant aquest mes de març, fins a desaparèixer el dia 21. Això ha fet que hagi sigut un dels anys en què l’observatori de Malniu ha registrat la fosa completa de neu més prematura dels últims 10 anys. Ens hem de remuntar fins al 2009 per trobar un altre any sense neu tan aviat a l’observatori. En aquell cas va ser al voltant del 15 de març.

La persistència anticiclònica ha provocat un important dèficit de neu al Pirineu oriental. Ahir es va acabar de fondre a l'estació de Malniu (2.230 m) #Cerdanya #MeteoMuntanya #meteocat pic.twitter.com/nWTEoogmt7 — Meteocat (@meteocat) 22 de març de 2019

Com es preveu el final de temporada?

Malgrat que aquest hivern ha sigut molt fluix també al Pirineu, hem de parlar de bones notícies tot i ser a les acaballes de la temporada. Els mapes ens mostren possibles precipitacions de cara a diumenge i dilluns, amb una cota de neu que es podria situar al voltant dels 1.800 metres. En general no esperem grans gruixos, però sí nevades febles que podrien ajudar a mantenir la capa superficial que queda a les pistes d’esquí per al tram final de temporada. A més, mirant mapes a més llarg termini, de cara a mitjans de la setmana que ve podríem tenir entrades d’aire fred que, a més, anirien acompanyades de nevades a cotes més baixes. Una situació que seria primordial per salvar la Setmana Santa al Pirineu més oriental. Tot i això, encara cal confirmar-ho.