L'octubre es presenta més fred normal

L'octubre sol ser el mes més plujós de l'any a molts punts del litoral i prelitoral, però sembla que aquest any podria no ser així. Amb els últims mapes del model estacional de la NOAA actualitzats de fa poques hores, s'entreveu un octubre amb poca pluja a bona part del país.

Per bé que en aquests moments de l'any a força comarques des de l'u de gener ha plogut més del que hauria de caure en un any sencer, hi ha sectors del país on la manca d'aigua és destacable. Per tant, l'escenari que dibuixen aquests mapes no és el més esperançador, en aquest sentit.

Pel que fa a la temperatura, demà encetarem un mes que vindria marcat per un ambient més fresc del normal. El mapa mostra com la temperatura podria situar-se entre 0,5 i 2 ºC per sota de la mitjana. Per tant, les glaçades podrien començar a sovintejar a zones de muntanya ben aviat.

Aquest patró que mostren els mapes seria causat per les successives entrades de nord, que fan arribar aire més fred i sec a casa nostra, i per la posició d'un anticicló situat prou a prop nostre durant bona part del mes. Ara bé, ja se sap que aquests models són orientatius.

El que té més fiabilitat és la predicció per als propers dies. Demà, u d'octubre, creuarà un front fred que obrirà les portes a una baixada important de la temperatura. Després de l'estiu, arribaran les primeres glaçades a les cotes altes del Pirineu.

Al llarg del dia, sobretot de bon matí i de nou a la tarda, podria caure algun ruixat a la costa central. També a Mallorca hi ha la possibilitat d'algun xàfec local. A banda, al vessant nord del Pirineu la nuvolositat serà abundant i fins i tot poden caure quatre gotes o algun ruixat feble, que seria en forma de neu per sobre dels 1.800 metres, tan sols.