294 persones van perdre la vida el 2017 a causa d'algun fenomen de temps sever a Europa

Segons va publicar divendres el Laboratori Europeu de Tempestes Severes (ESSL), el 2017 van arribar a incloure a la seva base de dades fins a 294 morts associades a episodis de temps sever en el conjunt d'Europa. D'aquestes, el 34% feien referència a les allaus, un 30% a intenses ventades, un 21% a llamps, un 14% a pluges torrencials, un 0,7% a grans nevades i un 0,3% a tornados.

Aquests resultats estarien en línea amb les dades de l'informe que va emetre també aquesta setmana l'Organització Meteorològica Mundial referents al 2017, on destacava, a banda del fet que va ser un dels tres anys més càlids que ha viscut el planeta des que es tenen registres, també s'havien produït fenòmens meteorològics extrems a molts països del món.

El Laboratori Europeu de Tempestes Severes va nèixer com a organització sense ànim de lucre el 2002, com una xarxa no oficial de científics europeus que tenen com a objectiu avançar en la investigació de les tempestes severes i esdeveniments meteorològics extrems a Europa, i per tal d'operar i ampliar la Base de Dades Europea de Temps Sever (ESWD). Des d'aleshores segueix i avalua fenòmens com per exemple els tornados, pluges torrencials o les allaus, entre d'altres.

Al llarg del 2017 van anotar fins a 927 ferits vinculats amb la meteorologia, van incloure també a la base 616 informes relatius a tornados, 2470 de pluges intenses, 14624 vinculats a les fortes ventades i 2580 vinculats a pedregades.

Les dades incloses en aquest banc de dades són obertes i es poden consultar a través de la xarxa.

El Servei Meteorològic de Catalunya confirma el tornado de Cardona

El Meteocat ha fet públic l'informe sobre el tornado de Cardona (el Bages) i Navès (el Solsonès). Segons exposa, es tracta del primer tornado observat en un mes de gener des de l'any 1997, i un dels més forts des de l'any 2008. El treball de camp dut a terme a posteriori va servir per certificar que el fenomen ocorregut havia estat certament un tornado.

L'informe tècnic conclou que diumenge 7 de gener, enmig d'una situació de precipitacions generals que van ser localment fortes, a la 1.50 h, es va formar un tornado dins el terme municipal de Cardona, que va afectar diverses edificacions i zones de bosc. El tornado va recórrer una distància de 9 km fins entrar al terme municipal de Navès. Els danys causats són compatibles amb el grau EF2 de l'escala de Fujita millorada, amb una velocitat màxima estimada superior a 180 km/h.