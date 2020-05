Les pluges i el desglaç aportaran més aigua a uns embassaments força plens

Fa uns dies vam explicar que ja s'havia fos tota la neu de l'entorn de l'estació meteorològica de la Bonaigua, a 2.266 metres d'altitud. Un fet excepcional, ja que en 23 anys de dades mai abans s'havia registrat una fosa de neu tant primerenca. Tot i que a bona part de la serralada la neu s'ha anat fonent ràpidament durant els últims dies fruit de les altes temperatures, encara hi ha sectors on se'n manté un gruix considerable. És el cas de les cotes més altes del vessant sud del Pirineu occidental.

Segons l'estació meteorològica que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) té situada a Boí, a 2.535 metres, a data d'avui hi ha al voltant de 130 cm de neu acumulada. Aquest valor se situa clarament per sobre de la mitjana i, per tant, encara queda força neu per fondre.

La situació de xàfecs i tempestes que s'espera per a demà i dilluns portarà precipitacions abundants en aquesta zona, amb registres que podrien superar àmpliament els 20 o 30 l/m². Fins i tot en comarques veïnes com la Vall d'Aran o el nord del Pallars Sobirà es podrien acumular més de 100 l/m², segons adverteix el SMC.

Aquestes precipitacions seran en forma de neu tan sols als cims més alts, per sobre dels 2.600 metres, amb tendència a baixar de cota fins als 2.300 metres demà a la nit. Precisament les pluges que caiguin sobre la neu acceleraran el desglaç, de manera que s'espera un augment del cabal dels rius.

Per altra banda, des de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es té l'ull posat a la possibilitat que es puguin produir allaus per lliscaments basalts. Aquest tipus d'allau és difícil de pronosticar i es produeix de manera espontània, rarament es desencadena pel pas de persones. És per aquesta raó que el perill d'allaus previst per a diumenge i també per a dilluns serà moderat.

Pla ALLAUCAT, d’acord amb RD 463/2020 estat d’alarma COVID-19. S’esperen lliscaments basals per a diumenge 10 per fusió per pluja. Superàvit de gruix de neu a Pirineu occ per sobre 2400m, excepte a l'Aran; temporada molt humida, però càlida. #InfoGruixNeu #allaus #prediccioallaus pic.twitter.com/QOUpjrH1xK — ICGC. Generalitat (@ICGCat) May 8, 2020

Sigui com sigui, tota aquesta aigua anirà a parar als embassaments, que estan força plens. De mitjana, els de les conques internes estan al 94% de la seva capacitat, mentre que els de la conca de l'Ebre volten el 89%, que són entre 10 i 15 punts més que ara fa tot just un any.