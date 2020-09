Les pluges de l'últim any han gairebé doblat les normals en alguns punts de Catalunya

Els últims dotze mesos han sigut clarament plujosos a Catalunya. L'informe sobre l'any pluviomètric que ha fet públic avui el Meteocat revela que en alguns punts de les Terres de l'Ebre i en altres sectors puntals de la costa les precipitacions han arribat a ser més d'un 70% superiors a la mitjana climàtica. El cas més clar és el de les Terres de l'Ebre, on després d'uns anys de sequera molt dura les pluges hi han arribat de forma abundant.

L'estació del Meteocat que ha registrat més pluja entre l'1 de setembre del 2019 i el 31 d'agost del 2020 és la del Parc Natural dels Ports, on s'han recollit 1.855 l/m2, una precipitació que dobla l'habitual. En alguns punts de comarques com el Priorat, el Barcelonès, el Maresme i el Gironès les precipitacions també han sigut més d'un 70% superiors a la mitjana del període de referència 1961-1990.

Segons el Meteocat en el conjunt de Catalunya l'any pluviomètric ha sigut més plujós que els anteriors, fins i tot més plujós que el 2012-2013 o el 2017-2018, que també van contenir episodis de pluja importants i generals.

En el conjunt de Catalunya les pluges d'aquest any han arribat a superar en més d'un 60% la mitjana dels deu anys anteriors, segons un càlcul fet per la secció de meteorologia de l'ARA a partir de les dades de 87 estacions del Meteocat. La suma de tots els l/m2 caiguts en aquestes estacions durant l'últim any pluviomètric arriba als 81.745 l/m2, un dada que no diu res en si mateixa però sí que és significativa si es té en compte que és un 61% superior a la mitjana dels últims 10 anys, i molt superior als altres anys de l'última dècada que havien sigut plujosos.

D'entre els episodis de pluja que han cimentat aquests registres cal destacar-ne el temporal del 22 i 23 d'octubre de l'any passat i el temporal Glòria del gener, però també la primavera, i fins i tot encara el mes de juny, van registrar quantitats de pluja superiors a les normals a la majoria de comarques.

Més enllà dels anys naturals, en hidrologia sovint les precipitacions es computen en anys hidrològics o pluviomètrics, que engloben un procés sencer de nevades i desgel. En el nostre àmbit l'any pluviomètric va de l'1 de setembre al 31 d'agost de l'any següent.