La pols del Sàhara s'allunya de Catalunya per anar cap a... Islàndia

Aquests dies de Setmana Santa la pluja de fang ha estat una de les grans protagonistes a Catalunya. Una entrada de pols del Sàhara a provocat pluges o plugims que han deixat els cotxes i terrasses realment bruts. Avui la pols del desert ha començat a allunyar-se de Catalunya, però curiosament no ho ha fet per tornar cap al sud, sinó per endinsar-se encara més en el continent europeu, fins al punt que avui és probable que el cel es pugui arribar a veure d'un color més terrós en punts d'Islàndia o de Groenlàndia, fins i tot dins del Cercle Polar Àrtic.

En aquesta animació publicada pel servei meteorològic del Regne Unit es pot veure com s'ha mogut aquesta massa de pols del desert des de dissabte fins a la previsió per avui. La potent borrasca que hi ha a l'Atlàntic és la que provoca aquest corrent de vent de sud-oest que està impulsant la pols del Sàhara cap a Islàndia i lates indrets del nord d'Europa.

Here's the latest @metoffice #Saharadust model dust forecast - the darker colours represent thicker plumes spreading from the south. Good news - it's clearing the UK northwards over the next 36 hours pic.twitter.com/NTwhkTwec5 — Met Office (@metoffice) April 23, 2019

Segons el model Skiron de la Universitat d'Atenes avui la càrrega de pols que porta l'aire entre el Regne Unit i Islàndia pot arribar a ser de fins a 3 grams per metre quadrat, un volum poc habitual en latituds tan altes.

Un dels factors que provoca aquests moviments d'aire i pols de latituds tan baixes a llocs tan pròxims als pols són les ondulacions de l'anomenat corrent en jet, un corrent de vents que es produeix a uns 10 km d'altura. Avui segons l'estimació d'aquest mapa del model GFS que hem extret del portal meteociel, avui el corrent és sobretot marcat entre Amèrica del Nord i Europa, però té una ramificació més feble en sentit gairebé oposat que és la que afavoreix l'arribada de la pols del Sàhara a Islàndia.

Alguns estudis fan pensar que l'escalfament global afavorirà que les ondulacions d'aquest corrent com la d'avui siguin cada cop més freqüents, fet que pot fer més freqüents les aparicions de pols del Sàhara en latituds altes. De la mateixa manera, però, l'aire de l'Àrtic arribaria amb més facilitat al sud d'Europa, cosa que ens porta a la paradoxa que, malgrat que en el futur hi hagi menys dies de fred al Mediterrani, augmentin les fredorades puntuals.