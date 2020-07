A les portes de la canícula sense onades de calor a la vista

La setmana vinent entrarem a la canícula, el període de l'any en el qual fa més calor. Entre el 15 de juliol i el 15 d'agost els dies encara són llargs i el mar es continua escalfant, fet que afavoreix que la temperatura es mantingui ben alta i que les nits a prop de la costa siguin molt xafogoses.

De moment, aquest any l'inici de l'estiu està sent prou agradable, i més encara si es compara amb anys anteriors. Ara bé, si fem cas a la climatologia, seria d'esperar que al llarg de les setmanes vinents l'ambient es fes més càlid.

La temperatura mitjana de les deu últimes canícules és lleugerament superior a la que hi ha hagut aquests primers onze dies de juliol, i se situa entre els 21 i els 26 ºC a bona part del país. En les sis estacions meteorològiques repartides pel territori que hem analitzat, la mitjana de les màximes és de 28 a 33 ºC. Els valors més elevats corresponen a zones d'interior, com per exemple el prelitoral, la Depressió Central i la vall de l'Ebre. Per contra, els valors més moderats es troben a les valls del Pirineu i a la costa, on la marinada frena l'ascens de la temperatura durant les hores diürnes.

Ara bé, ¿la temperatura més alta de tot l'any s'enregistra durant la canícula? Les onades de calor més fortes se solen presentar entre finals de juny i principis de setembre. No són poques les vegades que el valor més alt de l'any es registra fora de la canícula. Per exemple, l'onada de calor més intensa de tot el 2019 va ser just després de Sant Joan. A la Seu d'Urgell, a Banyoles i a Mollerussa la màxima anual d'aquests últims deu anys s'ha produït entre el 15 de juliol i el 15 d'agost en 5 ocasions, mentre que a Barcelona, a Ascó i a la Panadella, en 4.

El que més caracteritza la canícula és la persistència de la calor i les mínimes elevades al litoral, amb una xafogor molt marcada. Tant és així que la mitjana de la temperatura mínima d'aquest període al centre de la Ciutat Comtal és de 23,3 ºC, i no és estrany que alguna matinada no es baixi dels 25 ºC. En canvi, cap a l'interior les nits són més fresques, amb valors que de mitjana oscil·len entre els 15 i els 20 ºC, sent més baixos al Pirineu i en algunes fondalades de la Depressió Central.

D'altra banda, les quatre setmanes que separen el 15 de juliol del 15 d'agost també es caracteritzen per la falta de pluges fora del Pirineu i del quadrant nord-est. La precipitació mitjana a Ascó i a Mollerussa és inferior als 15 l/m², mentre que a la Panadella i a Barcelona se situa entre els 25 i els 35 l/m². En canvi, a la Seu d'Urgell supera els 40 l/m² i a Banyoles s'acosta als 70 l/m² a causa de les tronades de tarda que sovintegen en aquestes zones.

De moment, no s'entreveu cap onada de calor per als pròxims dies. Per tant, molt probablement ens plantarem a l'última setmana sencera de juliol sense haver-nos acostat als 40 ºC enlloc. Tots els escenaris que dibuixa el model GFS mostren que la temperatura a 850 hPa (uns 1.500 metres) se situarà just a la mitjana (línia vermella gruixuda) o fins i tot per sota fins a finals de la setmana que ve. Més enllà, la dispersió en la predicció dels escenaris no permet esbrinar què passarà. Alguns insinuen que la calor podria anar a més.