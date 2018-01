A les portes del canvi de temps

Els Reis d'Orient ja se n'han anat, però darrere seu arriba la pluja, també esperada per molts. Avui serà el dia del canvi de temps. Els núvols aniran a més al llarg del matí arreu del país i, durant la tarda, el cel quedarà pràcticament tapat a totes les comarques.

A partir del migdia ja es començaran a veure els paraigües oberts a punts del litoral i prelitoral. De mica en mica, els ruixats s'aniran escampant de sud a nord. Serà de cara al vespre i durant la nit quan la pluja arribarà a gairebé tots els racons del Principat, de la Franja de Ponent i de la Catalunya del Nord. Fins i tot pot ser localment forta i pot anar acompanyada de tempesta a prop de la costa. La cota de neu se situarà entorn dels 1.600 metres.

A més, el vent de llevant bufarà amb cops forts a prop del litoral durant aquesta tarda i vespre. Això farà que s'alteri notablement l'estat de la mar i s'alcin onades de més de 2 metres i mig. És per això que hi ha vigents diversos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, tant per intensitat de la precipitació com per vent i mala mar.

Els núvols i la pluja també ens acompanyaran durant la jornada de demà, especialment a la meitat nord i est i fins a primera hora de la tarda. En canvi, cap al sud hi haurà més clarianes. Com que la temperatura anirà a la baixa, també ho farà la cota de neu, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. Així, s'espera que demà nevi per sobre dels 800 metres a la zona del port de matinada, mentre que a la resta la cota de neu voltarà entre els 1.200 i els 1.400 metres d'altitud.

El País Valencià i les Illes Balears no quedaran pas al marge de la borrasca. S'esperen pluges al llarg de bona part d'avui, tot i que demà les clarianes guanyaran terreny, sobretot cap al sud de totes dues zones.

Dilluns no acabarà de fer net del tot i encara hi haurà núvols que a les comarques de Girona i a punts de Barcelona deixaran algun ruixat. A partir de dimarts el temps serà més tranquil, tot i que durant bona part de la setmana aniran creuant fronts que ens duran núvols i algun ruixat, sobretot al Pirineu. El que notarem serà una normalització de la temperatura. Tornarà a fer el fred que toca en aquesta època.