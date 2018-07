A les portes d'una setmana de molta calor

Ja fa dies que es parla de la pujada de la temperatura de la setmana entrant. Amb el pas dels dies els models meteorològics han anat matisant la predicció. Tot sembla indicar que, com a mínim fins dimecres, l'ambient serà molt càlid, digne de plena canícula. Ara bé, quedarem lluny dels rècords de calor.

Per als que diuen que "és normal que a l'estiu faci calor", tan sols cal recomanar-los que consultin quantes vegades a l'any se superen, per exemple, els 35 ºC a Figueres, els 37 ºC a Mollerussa i els 38 ºC a Lleida i Móra d'Ebre. Aquests valors corresponen al percentil 98 de temperatura màxima a l'estiu, el llindar d'avís per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. En d'altres paraules: només el 2% dels dies d'estiu se supera aquesta temperatura a les poblacions esmentades. Doncs s'espera que al llarg dels pròxims dies el termòmetre s'enfili per sobre d'aquests valors. És per això que hi ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor en algunes comarques.

La massa d'aire, contràriament al que podria semblar, no ve del nord de l'Àfrica. La situació dels anticiclons i de les depressions està afavorint aquests dies que la massa d'aire que hi ha sobre la península Ibèrica es vagi escalfant dia a dia. És precisament aquesta massa d'aire la responsable de la calor que s'espera de cara als pròxims dies.

La calor d'aquests dies que vénen no vindrà advectada d'enlloc, sinó que es generarà a la península Ibèrica a causa de l'absència d'un patró de vents marcat, almenys fins dimecres. A continuació us mostrem la trajectòria de diferents partícules a diferents altituds. #meteocat pic.twitter.com/2FuYNWJXdg — Meteocat (@meteocat) 7 de juliol de 2018

Dilluns

El vent és un factor clau a l'hora de fer pujar més o menys el termòmetre. Els models meteorològics indiquen que demà la marinada entrarà al litoral pels volts del migdia, entre una i dues hores més tard del normal. Això permetrà que la temperatura pugui enfilar-se ràpidament al llarg del matí. La tramuntana fluixa que bufarà al nord de l'Alt Empordà i el vent gairebé encalmat i amb predomini del component oest en bona part de les comarques de Lleida i de l'interior de Tarragona faran de dilluns el dia més càlid d'aquesta primera glopada d'aire càlid.

540x306 Temperatura màxima prevista per dilluns / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per dilluns / Model GFS - Araméteo

S'arribarà a valors de 27 a 32 ºC al Pirineu, de 29 a 34 ºC al litoral i de 31 a 36 ºC al prelitoral i en bona part de l'interior. Ara bé, a Ponent i a l'interior de la vall de l'Ebre es podria arribar als 37 o 38 ºC.

Que faci calor no implica que hagi de fer un sol radiant durant tot el dia. De fet, dilluns serà el dia de la setmana amb més probabilitat de ruixats fora del Pirineu. Durant la tarda les nuvolades s'estendran pel prelitoral i fins i tot s'escaparan alguns xàfecs a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona.

Dimarts

Com que la tarda anterior haurà plogut en algunes comarques de l'interior, la temperatura mínima haurà baixat lleugerament en alguns sectors. A més, s'espera que la marinada comenci a bufar més d'hora que no pas dilluns. Això frenarà la temperatura al litoral i al prelitoral, sobretot al sector central, però en canvi augmentarà la sensació de xafogor.

A les comarques de Ponent i en indrets de l'interior de les Terres de l'Ebre es mantindrà l'ambient molt càlid. Tot i que pugui baixar un grau la temperatura, encara hi haurà racons on s'assoliran els 37 o 38 ºC.

540x306 Temperatura màxima prevista per dimarts / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per dimarts / Model GFS - Araméteo

A partir de llavors

Els diversos models meteorològics han començat a convergir en el pronòstic. Amb els últims mapes sembla que dimecres la temperatura hauria de baixar lleugerament de manera transitòria en bona part del país. Posteriorment hi hauria una segona tongada de calor que començaria dijous i s'allargaria fins al final de la setmana. Aquesta onada podria ser més intensa, de manera que serien freqüents els valors de 30 a 35 ºC al litoral i de 35 a 40 ºC a l'interior, si bé fins i tot hi podria haver indrets amb una temperatura lleugerament superior.

En tot cas, i més encara veient com ha anat variant la predicció del temps de la setmana entrant, us recomanem anar seguint la informació meteorològica. Com ja sabeu, a la nostra pàgina web podreu trobar la predicció per al vostre municipi i els mapes tècnics amb la temperatura màxima i mínima prevista dels pròxims set dies.