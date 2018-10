Un possible tornado provoca destrosses a Malgrat de Mar

Entre les pluges i les tempestes que aquesta nit han afectat tot Catalunya s'hi ha format un petit tornado sobre el mar que ha entrat al terme municipal de Malgrat de Mar, on ha ocasionat diverses destrosses.

El fenomen s'ha produït entre les 3 i les 4 de la matinada, i ha provocat desperfectes importants en una gasolinera ubicada al sud del municipi. La força del vent ha trencat vidres en alguns hotels de la zona i també ha fet malbé un parc d'atraccions, un concessionari i un establiment de jardineria. Diversos arbres han quedat malmesos i fins i tot alguns contenidors han anat per terra. Segons fonts de l'Ajuntament cap persona ha resultat ferida.

El possible tornado ha entrat per mar i ha arribat com a mínim fins a la carretera N-II, on hi ha la gasolinera que ha quedat molt malmesa. Per tant, hauria recorregut com a mínim uns 700 metres. Les destrosses fan pensar que es tracta d'un tornado, però, com sempre en aquests casos, si no apareixen imatges clares, serà l'estudi de les destrosses a posteriori el que determinarà la categoria i el tipus de fenomen que s'ha produït.