On es pot anar a veure neu aquesta Setmana Santa?

Al llarg d'aquest hivern les nevades no han sovintejat gaire al Pirineu, però aquest mes d'abril s'ha trencat la ratxa d'absència de precipitacions i la serralada ha recuperat l'aspecte típic més hivernal. La majoria del gruix de neu s'havia perdut durant el tram final de l'hivern, especialment cap al sector més oriental i sobretot a la cara sud de la serralada, que va ser la que es va veure més afectada per la fusió de la neu per la persistència de períodes anticiclònics.

Indrets propers on anar a tocar neu o esquiar

Les estacions d'esquí tenen bons gruixos de neu a tot el Pirineu durant aquesta Setmana Santa. Tot i ser a mitjans d'abril, algunes, com Tuixent i Lles de Cerdanya, estacions d'esquí nòrdic que ja havien tancat, han reobert les seves instal·lacions amb les últimes nevades. En aquests sectors tenen gruixos superiors al mig metre en les cotes més elevades. En tot el Pirineu oriental i en el seu vessant sud les estacions segueixen obertes amb gruixos de neu considerables per sobre dels 2.000 metres. Val a dir, però, que som a l'abril i a la neu per sota d'aquesta cota li costa molt d'aguantar. En molts sectors, com a alternativa, fan un horari de primavera de matins per esquiar amb la neu en millor estat.

Els més atrevits també podeu arribar fins al vessant nord sense problemes. Els gruixos de neu encara són més destacables i superen el metre i mig de neu a les cotes més elevades d'algunes estacions, com és el cas de Baqueira Beret.

Pel que fa a serralades més pròximes al litoral, malauradament en el cas mediàtic del Montseny, hem d'advertir que ja no queda neu a cap indret del massís. Per tant, com a indrets més propers a la costa, s'ha d'anar fins a Port del Comte, Tuixent, Rasos de Peguera o Vallter per gaudir d'aquest meteor tan mediàtic.

Canvi radical d'aspecte a tot el Pirineu

En aquesta comparativa de Josep Maria Costa, s'aprecia perfectament el canvi d'aspecte que ha patit el Puigmal i gran part de la serralada oriental en només 15 dies. La primera fotografia de l'esquerra és de finals de març i la de la dreta és del 12 d'abril.

Aspecte del Puigmal el passat 26 de març i fa un parell de dies / JOSEP MARIA COSTA

En la mateixa comparativa però vista des del satèl·lit de gran resolució de la NASA, el MODIS, s'aprecia com fins i tot, a part que hi ha més superfície innivada al Pirineu, els camps i boscos de la major part de Catalunya han canviat clarament de color amb les precipitacions que hem tingut durant aquest inici d'abril.

Imatge de Catalunya del passat 28 de març / Satèl.lit MODIS / NASA