Es preveu un gener amb el fred que pertoca, però amb poca pluja

Des de la NOAA ('National Oceanic and Atmospheric Administration', dels Estats Units) cada deu dies s'actualitzen les prediccions estacionals. Aquestes serveixen per entreveure la tendència del temps pels mesos vinents.

L'última sortida dels mapes, de fa poques jornades, dibuixen un gener marcat per una temperatura normal. Això és sinònim de glaçades molt extenses a l'interior, amb migdies frescos o freds arreu. Ara bé, tret d'alguns dies puntuals, seria poc probable que hi hagués cap onada d'aire fred important.

Pel que fa a la precipitació, tot indica que tant la pluja i com la neu seran cares de veure. Els models dibuixen un escenari marcat per les altes pressions a l'àrea mediterrània, fet que afavoriria que les depressions llisquessin per latituds més altes, deixant al marge bona part de la Península Ibèrica.

De moment, a curt termini no s'esperen massa canvis. Serà entre dijous i divendres que arribarà una massa d'aire fred que farà baixar la temperatura de manera clara arreu, sobretot a l'alta muntanya. Ara bé, serà vist i no vist. A partir del cap de setmana tornarà a pujar la temperatura.