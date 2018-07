Esquiar a l'estiu: com es preveu la temporada als Alps

La neu de les cotes més altes del Pirineu s'ha fos a marxes forçades al llarg de les darreres setmanes, coincidint amb l'aproximació de l'estiu. La temporada ha estat excepcional a casa nostra, però també ha estat especialment abundant enguany als Alps.

Ara fa uns dies va tornar a nevar amb ganes en alguns sectors d' Àustria. La gran acumulació de neu de l'hivern i la primavera, i les nevades tardanes, han permès inaugurar amb bones condicions la temporada de neu d'estiu a les glaceres alpines.

