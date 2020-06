Com serà el juliol?

Arriba el tram central de l'estiu i, com sempre, a principis de mes ens preguntem quines poden ser les tendències del temps de cara a les pròximes setmanes. El juliol començarà amb un pic de calor i aquest dimecres arribaran les temperatures més altes de l'estiu fins ara, valors que podrien ser fins i tot extrems en algunes comarques interiors.

Malgrat això, ràpidament entrarà una massa d'aire més fresc que farà que divendres tinguem l'ambient més agradable de la setmana, i a llarg termini no hi ha indicis per ara de cap onada de calor. La temperatura tornarà a pujar aviat, el cap de setmana farà calor, però res no fa pensar en temperatures extremes. A partir de mitjans de la setmana que ve la incertesa és alta, pot ser que la calor sigui intensa o poden arribar dies una mica més frescos, però en tot cas són molt poc probables temperatures estranyes, és a dir, hi ha poques opcions de calor extrema o d'un ambient molt fresc per ser juliol.

Entre aquest dijous a la tarda i divendres al matí els ruixats i tempestes s'estendran per moltes comarques, sobretot per les de Girona i de Barcelona, però segurament aquesta serà l'única situació de ruixats extensos dels primers deu dies de juliol. Tampoc al Pirineu hi ha indicis de risc de tempestes importants o extenses a partir de divendres.

651x366 Probabilitat de precipitacions a llarg termini a Barcelona segons el model GEFS Probabilitat de precipitacions a llarg termini a Barcelona segons el model GEFS

A més llarg termini, els mapes de predicció mensual de l'agència nord-americana NOAA apunten a un juliol en què la calor proporcionalment més forta afectaria el centre del continent i fins i tot països nòrdics, i això coincidiria amb una manca de pluges en aquests àmbits, una previsió que si es compleix podria afavorir el risc d'incendis en zones europees on no estem acostumats a veure'n. La primavera ha sigut ja molt seca a bona part d'Europa, en contra del que ha passat al nostre àmbit. A Catalunya el model de la NOAA entreveu un juliol força normal i amb força tempestes en punts de muntanya. De fet, els models americans dibuixen un escenari amb un juliol mogut al sud d'Europa, amb precipitacions per sobre del normal a Grècia i els Balcans.

El model europeu de predicció també entreveu més possibilitats d'un juliol amb força pluja a l'est del Mediterrani que no pas al nostre àmbit. Segons aquest model, les possibilitats de calorades fortes són més altes a l'oest de la península Ibèrica que no pas al Mediterrani. En resum, a hores d'ara no hi ha indicadors que facin pensar en un juliol de temps molt estrany a Catalunya, ni per la banda de la calor extrema ni tampoc per ser massa plujós o fresc.

651x366 Anomalia de temperatura prevista durant el juliol segons la NOAA / NOAA Anomalia de temperatura prevista durant el juliol segons la NOAA / NOAA