Les previsions del temps també podrien empitjorar a causa del Covid-19

La crisi del virus Covid-19 pot tenir conseqüències fins i tot en la qualitat de les previsions del temps. El motiu és que els models de previsió s'alimenten en part d'observacions que envien els avions mentre fan vols comercials. El pronunciat descens en el trànsit aeri ha fet baixar en picat el nombre de dades que reben els serveis meteorològics.

Segons una nota publicada pel Centre Europeu de Predicció (ECWMF), entre el 3 i el 23 de març la reducció en el nombre de dades de què ha pogut disposar ha estat d'un 65% pel que fa a Europa i d'un 42% a escala global. Aquesta caiguda en picat s'estima que podria continuar durant l'estiu.

Els models de previsió necessiten dades mesurades en superfície als observatoris, però també els cal tenir molta informació real sobre diferents capes de l'atmosfera. I aquestes dades s'obtenen en part enviant sondatges a l'atmosfera, és a dir, fent volar globus equipats amb sensors de temperatura, humitat o vent. Se n'envien uns 1.000 a tot el món cada dia, amb una freqüència de 12 hores. Els satèl·lits també contribueixen a aportar un gran nombre de dades reals als models.

S'estima que del total de dades que els models de previsió europeus van fer servir el 2019, els avions en van aportar un 13%. La majoria pertanyen a la capa on els vols agafen habitualment velocitat de creuer, és a dir, entre els 10 i els 12 quilòmetres d'altura. A Europa hi ha uns 1.000 avions de 14 aerolínies diferents equipats per aportar aquest tipus d'informació. Estudis fets per l'ECMWF estimen que eliminar totes les observacions dels avions faria baixar un 15% la qualitat de les previsions en aquesta capa de l'atmosfera, fet que provocaria també un impacte en la qualitat de les previsions en general.

Per mitigar aquest impacte es preveu augmentar el nombre de llançaments de globus sonda durant els pròxims mesos. Malgrat que els satèl·lits aporten bona informació de temperatura i humitat, són molt menys eficients pel que fa a informació relacionada amb el vent. Precisament el gener d'aquest any el Centre Europeu de Predicció va iniciar un projecte per intentar solucionar aquest inconvenient mitjançant el satèl·lit Aeolus.