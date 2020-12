Ambient fred i cel més cobert per l'arribada d'un front

Acabem la setmana amb ambient plenament hivernal. Les temperatures s'han desplomat amb un aire fred que ha anat ocupant les parts més fondes i les cotes més baixes, i que ha contribuït a fer arribar les glaçades a la mateixa línia de la costa. Les mínimes no han baixat tant a les cotes altes o, en tot cas, les glaçades han sigut menys intenses i al llarg de la matinada d'avui diumenge s'han anat recuperant lentament, amb algunes inversions tèrmiques, tal com demostren els -3 ºC registrats a les 6 del matí a la Tossa d'Alp (2.500 m), en contrast amb els -10 ºC de l'aeròdrom de Das.

Destaquem, tot seguit, algunes mínimes registrades avui per diverses estacions automàtiques de Meteocat (en ºC) :

Guixers: -8

El Pont de Suert: -8

Guardiola de Berguedà: -7

Oliola: -7

Vilanova de Segrià: -5

Vic: -5

Girona: -5

Castell d'Aro: -3

Malgrat de Mar : -2

Cunit: -1

Viladecans: 2

Tarragona: 2

Amposta: 2

Barcelona (Zona Universitària): 4

Aquest diumenge ens espera un temps mig ennuvolat, amb l'arribada de bandes de núvols alts i mitjans i restes d'alguns bancs de boira a la Depressió Central. La jornada s'espera mig enterbolida, amb algunes clarianes transitòries a primera hora de la tarda i nuvolositat més compacta al final del dia, en què hi pot haver alguns plugims i nevades febles a cotes pròximes als 600-700 m. Pel que fa als termòmetres, l'ambient continuarà fred i les temperatures diürnes baixaran a ponent però pujaran lleugerament a la costa, al prelitoral i al Pirineu. S'esperen valors màxims entre els 3 ºC i els 8 ºC al Pirineu, el Prepirineu i la Depressió Central, i entre els 8 ºC i els 13 ºC a la resta del país. El vent del sud-oest es reforçarà i bufarà amb cops forts al final del dia, cosa que alterarà la situació marítima. De fet, hi ha activats avisos del Meteocat pel fort vent previst i també per onatge al litoral nord (maregassa entre el nord del Maresme i el cap de Begur).

651x366 Avís per fort vent del sud-oest per aquest diumenge / Meteocat Avís per fort vent del sud-oest per aquest diumenge / Meteocat

651x366 Temperatures màximes previstes per diumenge Temperatures màximes previstes per diumenge

De cara a dilluns un front anirà deixant pluges de matinada que continuaran durant el matí de ponent a llevant i que afectaran, també, alguns indrets del centre i el sud de Catalunya. La presència d'aire molt fred a les capes baixes de l'atmosfera farà que es pugui veure neu a cotes prop dels 500 o 600 m. Per tant, no es descarta alguna enfarinada a la Catalunya Central. La nevada agafarà més embranzida al Pirineu occidental, amb una cota que se situarà al voltant dels 800 m. Els xàfecs seran més irregulars i amb quantitats poc importants a l'est i el nord-est de Catalunya. Les temperatures pujaran, tant les mínimes com les màximes, i el vent bufarà amb cops forts de direcció oest i nord-oest.

651x366 Precipitacions acumulades previstes per dilluns Precipitacions acumulades previstes per dilluns

Després del pas del front aquest dilluns, a la resta de la setmana s'espera un nou descens de la temperatura amb l'entrada de més aire fred i, per tant, termòmetres a la baixa fins passat Cap d'Any. De pluja no se'n veu gaire però tampoc hi haurà una recuperació de les temperatures fins ben bé la vigília de Reis.