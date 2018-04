Ambient menys càlid la segona part de la setmana

Aquesta nit ha sigut poc freda, i cal anar fins al sostre de Catalunya per trobar alguns valors sota zero. Tant a les cotes baixes com a les cotes altes del Pirineu la temperatura s'ha mantingut sobre zero, però a la pica d'Estats la mínima encara ha baixat fins als –3,3 ºC. A Barcelona, per contra, ja no s'ha baixat dels 15 ºC.

Avui ens espera un migdia tan càlid com el d'ahir, les màximes tornaran a superar els 20 ºC amb facilitat, i arribaran a superar els 25 ºC en algunes comarques interiors i prelitorals. Ambient de maig acompanyat del predomini del sol a tot arreu.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui dimecres Temperatura màxima prevista per avui dimecres

Els pròxims dies l'única novetat serà una lleugera entrada de vent de gregal que frenarà la temperatura, sobretot a prop de mar i especialment a les comarques de Girona. Demà i divendres hi haurà un parell de graus menys que avui, i a prop de la costa caldrà una capa més al migdia. També hi haurà més nuvolades de tarda al Pirineu, però els ruixats que hi pugui haver a la serralada seran sempre aïllats.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

El cap de setmana la temperatura tornarà a pujar, i el temps continuarà marcat bàsicament pel sol i algunes nuvolades en punts de muntanya. Entre diumenge a la tarda i Sant Jordi és probable que apareguin alguns intervals de núvols. Els mapes del temps continuen fent pensar que les opcions que hi hagi algun ruixats per Sant Jordi només seran destacables al Pirineu i al voltant dels Ports, però sí que anem encaminats cap a un dilluns més enterbolit o mig ennuvolat que els dies anteriors.

540x306 Probabilitat en tant per cent que plogui en algun moment de dilluns Probabilitat en tant per cent que plogui en algun moment de dilluns

La tendència de cara a la setmana que ve encara és poc clara. Segurament el temps serà més variable i canviant que el d'avui o el d'ahir, però el cert és que amb els mapes del temps d'avui no hi ha indicadors clars de més pluges o d'un canvi important de masses d'aire.