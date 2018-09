Ambient de plena tardor a principis de setmana

Els xàfecs i les tronades d'ahir a la tarda van remullar bona part del Pirineu i del Prepirineu, així com alguns punts del nord de la Catalunya Central. Es van arribar a recollir fins a 52 mm a Sant Pau de Segúries, 45 mm a Molló i 40 mm a Malniu. Fins i tot, localment van anar acompanyats de calamarsa.

Ara bé, a la nit tot plegat va anar clarament a la baixa, i la matinada ha sigut tranquil·la. De fet, el matí d'aquest diumenge vindrà marcat pel sol, si bé al litoral central i nord hi haurà intervals de núvols fins a mig matí.

Altre cop, a partir de migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu i al nord-est. Al llarg de la tarda s'espera algun ruixat aïllat, preferentment al Pirineu oriental i a punts del litoral i prelitoral del sud de la demarcació de Girona. A la resta es mantindrà el cel poc ennuvolat.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo

La temperatura màxima es mantindrà a la banda alta del termòmetre, però baixarà una mica respecte a ahir. La majoria de valors se situaran entre els 25 i els 30 ºC. En punts de l'interior de la vall de l'Ebre, on més calor farà, es podrà arribar als 31 ºC o 32 ºC, a tot estirar.

De cara al vespre i la nit els núvols baixos aniran en augment en punts del litoral central, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat local, a la vegada que la tramuntana i el mestral s'aniran reforçant. De fet, demà la ventada als dos extrems del país, especialment a l'Empordà i als cims del Pirineu, serà destacable. Hi haurà cops de més de 70 a 90 km/h en aquests sectors. El vent també bufarà amb una certa intensitat a Ponent, amb cops que podran superar els 50 km/h.

540x306 Cops de vent previstos per demà fins al migdia / Model GFS - Araméteo Cops de vent previstos per demà fins al migdia / Model GFS - Araméteo

Aquest vent de nord farà baixar notablement la temperatura. El descens es notarà, sobretot, a partir del vespre. Això farà reaparèixer les glaçades a les cotes altes del Pirineu per primer cop després de l'estiu. De fet, la matinada de dimarts farà fresca arreu, especialment a l'interior.

Amb tot, aquest dilluns en general hi haurà pocs núvols, però no a tot arreu serà així. Al litoral i prelitoral central hi haurà algunes nuvolades, sobretot a la tarda, que podran deixar algun ruixat local. A banda, al vessant nord del Pirineu també hi haurà núvols i fins i tot podran deixar escapar quatre gotes o algun floc de neu per sobre dels 1.800 metres.