Ambient preprimaveral i tongada de pluges a l'oest

El dia ha començat amb alguns núvols al Pirineu i boires en algunes fondalades del prelitoral, però en general avui hi haurà moltes estones de sol. Aquest migdia es notarà clarament un canvi respecte a dies anteriors, les màximes s'enfilaran fins als 20º tant en alguns punts de Ponent com a prop de la costa. Aquest primer avís de primavera encara anirà a més demà, però de cara a diumenge la temperatura començarà a baixar en general, i ja només a la costa la temperatura serà encara tan alta.

Avui el pas d'un front farà augmentar els núvols a la tarda i deixarà algunes pluges de nit que en general seran minses. Plourà sobretot a les comarques de la meitat oest de Catalunya, però cal tenir en compte la possibilitat que a última hora del vespre també plogui puntualment a la costa i al prelitoral centrals. Només al Pirineu Occidental les precipitacions hi seran destacables. La cota de neu estarà per sobre dels 2.000 metres.

Demà el dia començarà també amb sol, però a la tarda i vespre arribarà un segon front més actiu que farà ploure amb ganes, tot i que no de forma general. Les precipitacions podran acumular més de 5 l/m2 en moltes comarques de Lleida, a l'altiplà central i en sectors interiors de les comarques de Tarragona; i en àmbits com la Ribagorça i el Pallars les acumulacions podrien arribar fins als 50 l/m2. La cota de neu baixarà dels 2.000 metres la nit de dissabte a diumenge, però difícilment nevarà per sota dels 1.500. Com més a l'est menys possibilitats que hi arribi a ploure.

Diumenge seguiran apareixent algunes nevades intermitents i molt més puntuals al Pirineu, ara ja amb una cota de neu poc per sobre dels 1.000 metres. A la tarda també creixeran nuvolades en altres comarques interiors i no és descartable algun xàfec puntual, sobretot a la meitat oest. En general, però, diumenge serà un dia amb molt de sol.

Un altre protagonista del cap de setmana serà el vent, que tot i que no bufarà amb cops forts fins diumenge a la nit, ja durant bona part d'aquest segon dia del cap de setmana es deixarà sentir moderat en moltes comarques. Bufarà d'entre ponent i garbí.

Tornarà l'hivern?

És molt poc probable que hi hagi cap entrada d'aire fred important durant els pròxims deu dies. La setmana que ve la temperatura anirà fent pujades i baixades, però les possibilitats de glaçades extenses són baixes. Entre divendres i dissabte que ve podria ser quan faci més fred la setmana que ve, però difícilment les temperatures seran més baixes que les d'ahir o d'avui.