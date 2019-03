Ambient totalment primaveral a l’espera d’un brusc retorn a l’hivern

Com ja és habitual aquest hivern, les temperatures tornaran a estar per sobre de la mitjana climàtica durant tot el cap de setmana. Aquest fet provocarà que el brusc canvi de temps que esperem per dilluns, sobretot pel que fa als termòmetres, sigui encara més sensible.

Fins llavors, tranquil·litat. Aquesta nit encara ha sigut freda en alguns indrets de l’interior, amb glaçades molt tímides i que ràpidament desapareixeran durant l’albada. L’ambient assolellat predominarà durant tota la jornada d’aquest dissabte a tot el Principat. Esperem que les temperatures més elevades es registrin al prelitoral degut a un vent de garbí que arribarà més reescalfat i que farà que molts valors superin amb certa facilitat els 25 ºC cap a les Terres de l’Ebre però també cap al Vallès, nord de la Selva o el Gironès. No seria d’estranyar que caigués algun rècord de temperatura màxima propera als 30 ºC en aquests indrets.

En general serà un dia d’abril, i pocs indrets del país quedaran per sota de la marca dels 20 ºC. Només alguns punts del sud de la costa central podrien quedar per sota d’aquesta marca degut a la possibilitat que es formin algunes boires arran de mar. Les més probables seran entre el Tarragonès i el Baix Llobregat, però durant la tarda també podrien arribar al Maresme o sud de la costa selvatana o sud del Baix Empordà.

651x366 Temperatures màximes previstes per la jornada d'aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per la jornada d'aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

El vent de garbí serà destacable durant la segona meitat del dia en molts punts de la costa. On bufarà amb més ganes serà cap al nord del Maresme i cap a la Costa Brava, com és habitual en aquest tipus de situacions. Es podrien superar puntualment els 50 o 60 km/h.

651x366 Cops de vent màxims previstos per la tarda d'aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Cops de vent màxims previstos per la tarda d'aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

Diumenge serà molt semblant a dissabte. L’ambient assolellat tornarà a predominar durant tota la jornada a tot el país. A primeres hores del matí les boires podrien ser presents a més trams del litoral central i sud, però s’aniran desfent a mesura que vagin avançant les hores. L’ambient ja no serà tan càlid en general. Malgrat tot, el vent de mestral i tramuntana entrarà a partir de mig matí i tornarà a escalfar l’ambient als dos extrems del país i també cap a l’oest de la Catalunya Central, un dels pocs indrets on les temperatures es mantindran sense canvis significatius.

651x366 Diferència de temperatures màximes previstes per diumenge, respecte aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes previstes per diumenge, respecte aquest dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

Les temperatures al Pirineu, sobretot a alta muntanya i a les estacions d’esquí, de cara a últimes hores de diumenge patiran un brusc canvi de temps. Les nevades arribaran al vessant nord i la temperatura caurà en picat a partir del vespre, preludi del sobtat canvi de temps que notarem arreu de Catalunya.

651x366 Precipitació prevista per les últimes hores de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Precipitació prevista per les últimes hores de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a dilluns, el canvi serà radical: les temperatures màximes baixaran entre 7 i 11 graus a tot el país i arribaran alguns ruixats irregulars. La setmana que ve serà plenament hivernal, amb glaçades intenses que reapareixeran a molts punts de l’interior i, fins i tot, arribaran també més febles però de forma extensa al prelitoral i potser a algun racó del litoral.