L'estiuet de Sant Martí marcarà la segona part de la setmana

Matí encara amb força núvols i algunes gotes en comarques de la meitat oest de Catalunya. Amb el pas de les hores els núvols s'aniran esqueixant i el sol guanyarà protagonisme. Les pluges d'aquesta nit han tornat a deixar quantitats molt destacables de precipitació, tot i que aquesta borrasca ha sigut menys important que l'anterior. En destaquem (en l/m2):

Espot, 61

El Pont de Suert, 46

La Molina, 45

Núria, 42

La Pobla de Segur, 37

Vilanova de Meià, 35

Blancafort, 35

La Granadella, 34

Alcarràs, 32

Tremp, 31

Lleida, 30

Ascó, 30

Guardiola de Berguedà, 30

Solsona, 27

Valls, 24

Tàrrega, 23

Tarragona, 9

Girona, 9

Barcelona, 8

Aquesta vegada el gruix més important de la nevada ha caigut per sobre dels 2.000 metres, i a cotes mitjanes, fins i tot en algun cas la pluja ha fos lleugerament la neu. Destaquen els 34 cm acumulats a Boí, els 27 d'Espot, els 22 de Certascan i els 5 de Prat d'Aguiló, al nord del Cadí. Al Pirineu Occidental és on la cota de neu ha sigut més baixa.

Avui serà un dia més fred que els anteriors. El canvi es notarà sobretot al Pirineu i Prepirineu, on al migdia hi haurà fins a 4 o 5 graus menys que ahir. A prop de mar el canvi de temperatura serà menys evident.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Els pròxims dies el fred hivernal quedarà bastant oblidat i entrarem en una fase de temperatures més altes. Demà el termòmetre s'enfilarà entre 2 i 4 graus més que avui, però no serà fins al cap de setmana que la temperatura tocarà sostre. Dissabte el termòmetre s'enfilarà per sobre dels 20º en molts indrets, i diumenge el migdia encara podria ser més càlid. Aquest any Sant Martí, que és diumenge, ens portarà un estiuet com mana la tradició.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

540x306 Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge Diferència de temperatura prevista entre avui i diumenge

Pel que fa a l'estat del cel, durant la resta de la setmana aniran passant sistemes frontals, però l'únic una mica actiu serà el de dijous a la tarda. En aquell moment és probable que reapareguin alguns xàfecs, especialment en comarques de la meitat oest, però difícilment plourà en general.