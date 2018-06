Aquest cap de setmana encetarem un pic de calor que serà força llarg

Les pluges d'aquest dijous han permès que aquesta nit fos més fàcil dormir en general. Avui el dia ha començat amb 2 o 3 graus menys que ahir en molts casos, però tot i això la temperatura s'ha mantingut per sobre dels 20º durant tota la nit en alguns punts de la costa, sobretot al voltant de Barcelona.

Aquest migdia la calor també serà força continguda. Aquest divendres no serà un dia fresc, però al migdia les màximes més altes no superaran de gaire els 30º. El dia ha començat amb boira a la plana de Vic i en algunes altres valls interiors, però avui el sol predominarà. A la tarda es repetiran alguns xàfecs al Pirineu i al Prepirineu, però seran pluges molt menys abundants que les d'aquest dijous.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

Avui situació marítima serà tranquil·la en general. Aquesta tarda la marinada serà destacable a la vall de l'Ebre, però en conjunt predominaran les banderes verdes a les platges. El cap de setmana el vent tampoc serà gaire protagonista, tot i que demà a l'Alt Empordà i al Rosselló es deixarà sentir de sud moderat, amb cops de fins a 30 o 40 km/h.

La calor farà suar de valent a mesura que vagi avançant el cap de setmana. Diumenge ja tornaran les màximes de fins a 35º a Ponent, i durant bona part de la setmana que ve aquest serà el to habitual dels termòmetres. No hi haurà temperatures extraordinàries en l'inici del juliol, però sí uns quants dies en què la temperatura real o de sensació escalarà cada migdia fins als 35º.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

El cap de setmana serà assolellat, a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu, però gairebé no deixaran xàfecs enlloc. Només diumenge a última hora es podria arribar a escapar algun xàfec al Pirineu Occidental, o molt aïlladament també a Ponent. Tampoc la setmana que ve s'entreveu complicada, com a mínim fins divendres que ve el temps es mantindrà assolellat, i només amb alguns xàfecs curts de tarda al Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

És possible que entre divendres i el cap de setmana que ve arribin canvis, en forma de ruixats sobtats i d'una refrescada. Encara hi ha molta incertesa sobre això, però cal tenir en compte la possibilitat que a partir de divendres que ve el temps sigui més mogut.