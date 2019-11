Aquesta setmana arribarà el fred de ple hivern i la neu podria baixar per sota dels 800 metres

El fred continua entrant progressivament. En molts indrets aquest matí hem tornat a tenir les temperatures més baixes de la tardor fins ara. A Girona i a Solsona la temperatura ha baixat algunes dècimes per sota de zero, a Olot la mínima ha sigut de -1 i a Vic i a Ripoll de -2, i les glaçades han començat a arribar també a Ponent i en fondalades prelitorals com el Vallès.

Avui és Sant Martí, i tot i que la tradició mana que al voltant de l'11 de novembre tinguem un estiuet, el que ens espera aquesta setmana serà més aviat un petit hivern. És cert que avui i demà al migdia la temperatura pujarà una mica més que ahir, però a partir de dijous una potent entrada d'aire fred farà baixar la temperatura encara més que els últims dies, i fins i tot podria nevar ja fora del Pirineu. Arribarem al cap de setmana amb temperatures entre 3 i 8 graus més baixes que les d'avui, és a dir, fred de ple hivern.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

Avui el pas d'un front tornarà a enterbolir el cel en moltes comarques, però només hi haurà algunes nevades febles al vessant nord del Pirineu. El vent bufarà moderat tant a les Terres de l'Ebre com a l'Empordà, d'entre tramuntana i mestral. Demà farà més sol que avui, tot i que encara hi haurà núvols i més nevades al vessant nord del Pirineu.

Entre dimecres i dijous arribaran borrasques més actives que deixaran algunes precipitacions. Dimecres la pluja afectarà sobretot comarques de la meitat sud de Catalunya durant el matí, i reactivaran les nevades en molts sectors del Pirineu. Dijous caldrà estar pendents de la cota de neu, perquè les precipitacions que apareguin podrien arribar a ser de neu fins als 600 o 700 metres a última hora del dia. En general no plourà ni nevarà gaire, però la neu podria arribar fins a cotes baixes del Pirineu i Prepirineu, i fins i tot en llocs relativament alts de la Catalunya Central. És poc probable una nevada més extensa, però caldrà seguir els mapes de cara als dies vinents.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dijous Acumulacions de precipitació previstes per dijous

La tramuntana i el mestral no desapareixeran a curt termini ni de l'Empordà ni de les Terres de l'Ebre. Demà i dimecres el vent continuarà bufant amb cops de fins a 70 o 80 km/h en aquests sectors.

Temporal a les Balears

El temps més mogut d'aquest inici de setmana afectarà sens dubte les Balears, on una potent baixa Mediterrània i està deixant pluja i sobretot un temporal de vent i mala mar. A Capdepera aquesta nit hi ha hagut una ratxa de vent de 111 km/h, a l'aeroport e Menorca un cop de vent de 98 i a Es Marcadal una ventada de 96 km/h. L'AEMET té actius avisos per vent, estat de la mar i pluja, el risc més important s'entreveu a Menorca. Entre ahir i avui la pluja ha deixat ja 76 l/m2 a l'aeroport de Maó. El vent anirà de baixa a la tarda, però demà tornarà a bufar amb cops de fins 70 o 80 km/h al nord de les Balears.