Aquesta setmana revifarà l'hivern i cauran alguns ruixats puntuals

Matí de temperatures molt suaus per a l'època: a primera hora el termòmetre marcava entre 10 i 15 graus a la majoria de comarques. Es nota encara la influència de l'entrada d'aire càlid que ahir va disparar el termòmetre altre cop fins a valors molt poc habituals per a l'època. Aquest diumenge a Tortosa es va arribar a 28,6 ºC, la segona temperatura més alta que s'ha registrat mai en una primera quinzena de març, només per sota dels 30 ºC del 9 de març del 2017. Avui l'ambient no serà tan primaveral com ahir, al migdia molts termòmetres marcaran dos o tres graus menys que aquest diumenge, i en alguns punts de la costa la baixada serà de fins a 5 graus.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Tot i que de matinada s'han escapat algunes gotes al sud de la Costa Brava, avui en general el paraigua no farà falta. Al matí els núvols seran abundants a prop del mar, però allà on hi arribi a ploure puntualment només hi cauran quatre gotes. De nit poden tornar a aparèixer alguns xàfecs puntuals al sud de la Costa Brava. Lluny de la costa el sol predominarà de manera més clara.

Aquesta setmana tindrem més canvis de temps que no acabaran de fer arribar la pluja de manera extensa. Demà farà més sol que avui a prop del mar, però circularan alguns intervals de núvols que enterboliran el cel a estones. El moment amb més ruixats de la setmana serà la matinada i el matí de dimecres, moment en què els xàfecs intermitents afectaran diverses comarques de Girona i fins i tot àmbits com el Vallès i el Maresme.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres

Més destacables seran aquesta setmana les nevades al Pirineu. Dimarts al vespre nevarà al nord de la serralada, amb una cota de neu que començarà sent molt alta però que dimecres a la matinada s'acostarà als 1.000 metres a la Vall d'Aran, Andorra i el nord del Pallars. Dimecres i dijous continuarà nevant de manera intermitent al vessant nord del Pirineu, i en general seran nevades minses, però, en total, durant la primera part de la setmana es podrien acumular fins a 20 cm de neu nova a les cotes mitjanes i altes del vessant nord de la serralada.

La temperatura pujarà i baixarà notablement en els pròxims dies. Demà farà més fred al matí, però el migdia serà agradable. Entre dimecres i dijous una entrada d'aire fred farà revifar l'ambient d'hivern i tornarà les temperatures als valors normals per ser principis de març. Dijous al matí glaçarà novament en diverses comarques. El cap de setmana, en canvi, pinta marcat altre cop per temperatures de primavera avançada. Entre dimecres a la tarda i dijous al matí el mestral i la tramuntana bufaran amb ratxes puntualment fortes a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.

La segona part de la setmana el temps serà més assolellat, i tant dijous com divendres i bona part del cap de setmana els núvols seran escassos, i res fa pensar en més canvis de temps com a mínim fins diumenge a la tarda.