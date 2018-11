Arribarem al pont de la Puríssima amb migdies càlids per a l'època

En algunes comarques amagades del vent aquest matí la temperatura ha baixat més que cap altre dia de la tardor fins ara. A Girona, per exemple, avui s'ha baixat per primer cop dels 0 ºC aquesta tardor. En general, però, el vent ha provocat més sensació de fred de la que marcava el termòmetre.

Aquesta nit hi ha hagut cops de vent de fins a 114 km/h a la Tossa d'Alp, 112 a Portbou, 103 a Ulldecona, 93 al pantà de Darnius, 85 a Amposta, 84 a Vandellòs i 71 a Tortosa. Avui amb el pas de les hores el vent anirà perdent força ràpidament, i els pròxims dies la tramuntana i el mestral no seran insistents.

Cops de vent màxims previstos per aquest matí

Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

Avui hi haurà pocs núvols en general, i a la tarda el pas d'un front enterbolirà el cel en algunes comarques interiors i del Pirineu, però seran núvols poc amenaçadors. En molts indrets la temperatura pujarà una mica més que ahir al migdia.

Els pròxims dies estaran marcats per temperatures més altes al centre del dia. Demà i dijous s'arribarà fins als 17 o 18 graus en molts indrets, sobretot a prop de la costa, i tot i que de matinada seguirà fent fred, en bona part del dia l'ambient serà més agradable que els últims dies.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la demà

El cap de setmana la temperatura baixarà de 2 a 4 graus, però la setmana que ve és molt probable que comenci amb temperatures encara més altes que demà o dijous, de manera que el camí cap al pont de la Puríssima estarà marcat per migdies suaus per a l'època, probablement amb màximes de fins a 20 ºC en alguns casos. De nit i a primera hora caldrà continuar abrigant-se.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents seguiran sent estables i amb pocs núvols. L'únic canvi de temps que ens queda per veure aquesta setmana arribarà entre dijous a la tarda i divendres al matí. El pas d'un front probablement deixarà nevades destacables al Pirineu Occidental i podria provocar alguns ruixats sobtats en moltes altres comarques. En tot cas, el canvi de temps de divendres no afectarà el cap de setmana. Dissabte i diumenge pot haver-hi estones de cel enterbolit, però les opcions de pluja de cara a dissabte i diumenge són escasses segons els mapes d'avui.