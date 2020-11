Arriben pluges i una baixada sobtada del termòmetre de fins a 15 graus

L'augment dels núvols baixos i boires ha fet que aquesta nit encara fos més suau que les anteriors en moltes comarques. A prop de mar la humitat fins i tot provoca sensació de xafogor. Pocs termòmetres han baixat dels 10 graus aquesta nit i a la costa hi ha hagut força mínimes de més de 15 graus, més pròpies de finals d'estiu que de plena tardor.

Aquest dilluns es va arribar als 25 graus a Lleida, un valor que amb dades des del 1960 només s'havia donat sis vegades abans en un mes de novembre. 28 de les 148 estacions del Meteocat amb més de deu anys de dades van batre ahir el seu rècord de novembre: destaquen els 28 graus del pantà de Riba-roja i de Torroja del Priorat, els 27 graus d'Artés i els 26 de Falset.

Som a les portes d'un canvi de temps que canviarà radicalment l'ambient tan suau dels últims dies. No entrarem en una fase llarga de fred intens i de pura tardor com ja hem tingut en moments del mes d'octubre, però sí que puntualment demà serà un d'aquests dies amb sensació gairebé d'inici d'hivern. Avui les màximes ja seran entre 2 i 4 graus més baixes que ahir, sobretot en comarques de l'oest, però serà demà quan el descens s'accelerarà. Si ahir a Lleida hi havia 25 graus al migdia, demà amb prou feina n'hi haurà 10. A la costa la baixada no serà tan rotunda, però també es passarà de temperatures de més de 20 graus a valors de 15, i en aquest cas el vent afavorirà la sensació de fred. Demà sense cap mena de dubte caldrà abrigar-se més que els últims dies.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquest fred no s'instal·larà. Si bé la resta de la setmana ja no hi haurà els migdies tan càlids com els dels últims dies, la temperatura repuntarà clarament entre dijous i divendres i a les nits continuarà l'ambient poc fred per a l'època.

El canvi de temps també provocarà pluges. Entre aquesta tarda i nit poc o molt s'escaparan gotes en molts indrets. A prop de mar plourà ben poc, però en molts punts del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central les precipitacions podrien arribar a ser destacables i acumular més de 10 o més de 20 l/ m², especialment en comarques com el Ripollès, Osona i el Berguedà. De nit i demà al matí les pluges quedaran cada cop més concentrades a l'oest de Catalunya. Demà al matí plourà de manera força continuada a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Pirineu occidental, amb una cota de neu que amb el pas del matí arribarà a baixar fins als 1.600 metres. A l'est, en canvi, amb el pas de les hores s'obriran algunes clarianes.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui a la tarda i demà al migdia Acumulacions de precipitació previstes entre avui a la tarda i demà al migdia

Entre demà i dijous les pluges s'aniran centrant cada cop més al País Valencià, on hi haurà acumulacions de més de 100 l/ m², però a les Terres de l'Ebre dijous a la tarda hi tornarà a ploure, i podria fer-ho amb ganes. La nit de dijous a divendres es podrien escapar gotes en més comarques, però els models de previsió fan pensar que serà dissabte quan a Catalunya plourà de manera més extensa i continuada, amb el pas d'una pertorbació que podria acumular pluges abundants al vessant sud del Pirineu.

Tot això anirà combinat de vent i mala mar. Aquesta tarda entrarà la tramuntana a l'Empordà i demà el vent es deixarà sentir de gregal en molts punts de la costa, amb cops de 30 o 40 km/h en molts casos. Entre dijous al vespre i dissabte el vent arribarà a bufar amb cops de més de 50 km/h. A partir de demà i fins diumenge el mar estarà mogut, amb onades que podran arribar a superar els 2 metres, especialment a les Terres de l'Ebre.