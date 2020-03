Arriben temperatures de maig, però no s'instal·laran

Una entrada d'aire càlid tornarà a provocar temperatures de plena primavera en molts indrets entre avui i demà. Avui les temperatures més altes es produiran a les Terres de l'Ebre i en algunes comarques de Girona, mentre que demà els valors de fins a 25 graus abraçaran més comarques interiors i sobretot de Ponent. A Lleida demà es podria arribar als 25 graus, una temperatura que no es produeix a Ponent des de l'octubre i que és normal al mes de maig, no pas al març.

La pujada de la temperatura no serà tan clara a la costa. La humitat frenarà molt la temperatura a prop de mar, i no és descartable fins i tot que apareguin alguns núvols baixos o boires a la costa. Al litoral el canvi de temperatura es notarà més segurament de nit i a primera hora.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui serà un dia bàsicament de sol, però demà s'acostarà una borrasca que farà augmentar els núvols. En general seran núvols prims, però en comarques de l'oest s'hi arribaran a escapar alguns ruixats avançada la tarda. Sobretot plourà al Pirineu, però aquest dijous al vespre alguns xàfecs afectaran també comarques de Ponent, i de forma aïllada podrien deixar també quatre gotes en altres indrets. Divendres serà un dia amb força núvols, i aquestes pluges puntuals es podrien anar repetint al Pirineu o fins i tot també en algunes comarques interiors de Girona. Sempre seran precipitacions minses.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i divendres al vespre Acumulacions de precipitació previstes entre avui i divendres al vespre

Dissabte i diumenge el temps no es complicarà, però és probable que el panorama continuï sent variable i mig ennuvolat. Encara hi ha incertesa sobre com començarà la setmana que ve. Hi ha possibilitats d'una situació de pluges extenses, però encara està poc clar si les precipitacions arribaran arreu i amb ganes. Els mapes del temps avui fan pensar que les pluges i la neu són probables al Pirineu i Prepirineu, i pel que fa a la resta, hi ha més opcions que plogui amb ganes a les comarques de Ponent i del sud que no pas a les comarques de Girona. Caldrà seguir-ho. Els primers dies de la setmana que ve la neu podria tornar a baixar fins als 1.000 metres.

Pel que fa a la temperatura, el cap de setmana els termòmetres s'aniran normalitzant amb bastanta rapidesa, sobretot al Pirineu i en comarques interiors, on dissabte i diumenge fàcilment hi haurà uns 5 graus menys que avui. El canvi de temps de l'inici de la setmana que ve ens podria fer tornar més clarament cap a un ambient de final d'hivern. Res fa pensar que la calor que pugui fer avui i demà en algunes comarques s'instal·li definitivament.