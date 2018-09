Augment dels núvols i nous ruixats

Deixem enrere una nit que ha estat marcada pels aiguats intensos a diversos punts del litoral i prelitoral central. Al llarg de les últimes 24 hores s'han arribat a acumular fins a 132 mm a Mataró (depuradora), 87 mm a Granollers, 70 mm a Premià de Dalt, 68 mm a Cabrils, 57 mm a Badalona i 55 mm al PN del Garraf - el Rascler.

Avui s'espera un dia més tranquil, però de totes maneres es repetiran alguns ruixats. El matí serà força assolellat en conjunt, si bé ja hi haurà nuvolades i fins i tot s'escaparà algun xàfec curt al sud de les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran nuvolades i reapareixeran els ruixats, sobretot a zones de muntanya del Pirineu, el Prepirineu i el prelitoral. Això sí, seran ruixats aïllats i molt menys intensos que els d'ahir. A més, els núvols s'aniran fent cada cop més abundants de sud a nord.

540x306 Precipitació acumulada prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació acumulada prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà s'espera una jornada amb força núvols i amb xàfecs. Al matí afectaran les Terres de l'Ebre i, a partir de migdia, aniran avançant cap al nord fins a arribar a la meitat sud del país. A la resta també podrà caure algun ruixat aïllat, però hi haurà més clarianes.

A les Illes, avui serà una jornada molt aprofitable, amb alguns intervals de núvols, però en principi sense precipitacions. Demà, en canvi, els xàfecs i les tronades podran arribar a qualsevol punt i descarregar, fins i tot, amb forta intensitat.

Amb tot, la temperatura es mantindrà sense massa canvis al llarg del cap de setmana o fins i tot baixarà lleugerament. Això vol dir que costarà trobar valors de més de 30 ºC de màxima. En conjunt, de dia la temperatura oscil·larà entre 23 i 28 ºC, tant avui com demà.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Aiguats al País Valencià

El cap de setmana al País Valencià la situació serà complicada en algunes comarques: els xàfecs i les tempestes que podran descarregar amb força. Al llarg d'aquest dissabte les precipitacions aniran guanyant extensió, primer per l'interior. De cara al vespre arribaran arreu, i s'allargaran fins ben entrada la matinada.

Demà es mantindrà el temps insegur, amb més xàfecs durant les hores centrals del dia i essent més probables a prop del litoral. De nou, tal com ja va passar ahir, no és descartable que es pugui arribar a formar alguna mànega.

540x306 Probabilitat que caiguin més de 20 mm al llarg de demà / Model GFS - ARAméteo Probabilitat que caiguin més de 20 mm al llarg de demà / Model GFS - ARAméteo

Els models no es posen d'acord per la setmana entrant

De cara a la setmana que ve no es veu gens clar què acabarà passant. L'embossament d'aire fred sembla que entre dilluns i dimarts tendirà a allunyar-se, de manera que el temps serà més tranquil, sobretot per la Diada. Però a partir de llavors els models meteorològics no es posen d'acord: uns indiquen que es tornarà a acostar; d'altres, que s'anirà diluint lluny de casa nostra. Caldrà anar seguint l'evolució dels diversos mapes.