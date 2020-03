La méteo: setmana d'inici però no d'esclat de la primavera

Aquest dimarts encara ha començat amb ruixats a Ponent i a la Costa Daurada, però amb el pas de les hores les pluges aniran desapareixent pel sud. La borrasca ha deixat acumulacions de precipitació molt importants al Pirineu i als Ports, amb dades fins a les vuit del matí en què destaquen molt especialment els 242 l/m2 acumulats al Parc Nacionals dels Ports des de diumenge (són dades de l'estació automàtica que el Meteocat té ubicada a la cota 1.000 a Roquetes). També destaquen els 121 l/m2 acumulats a Boí i els 104 d'Espot. Aquestes són altres precipitacions acumulades destacables fins a les 8 del matí (en l/m2):

El Pont de Suert, 78

Horta de Sant Joan, 76

La Llacuna, 72

Font-rubí, 72

Cunit, 58

Vilafranca del Penedès, 58

Igualada, 52

Mas de Barberans, 51

Santa Coloma de Farners, 50

Sabadell (Parc Agrari), 47

Sort, 44

Viella, 40

Girona, 29

Barcelona (Zona Univ.), 26

Tarragona, 22

Lleida, 9

Les pluges han anat força acompanyades de fang, sobretot durant les últimes hores. La nevada ha sigut important al vessant sud del Pirineu: a Boí a la cota 2.500 s'hi han acumulat gairebé 60 centímetres de neu nova, a Espot més de 50 i en molts altres punts alts del Pirineu hi han caigut entre 10 i 30 centímetres de neu.

Amb el pas del matí les precipitacions aniran desapareixent i a la tarda fins i tot s'obriran clarianes, especialment a les comarques de la meitat nord. Avui la temperatura s'enfilarà bastant més que ahir, al migdia el termòmetre marcarà entre 2 i 5 graus més en molts indrets. Els pròxims matins seran una mica més freds, però els migdies de la segona part de la setmana mantindran aquestes temperatures d'entre 15 i 20 graus, força normals per a l'època.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Divendres a la matinada començarà oficialment la primavera, però és bastant possible que al cap de setmana i en l'inici de la setmana que ve la temperatura tendeixi a recular. Una potent entrada d'aire fred marcarà el temps de l'inici de la setmana que ve en molts països de l'Europa central, i tot i que aquí el fred no és probable que sigui intens, sí que és molt possible que aquest canvi de temps faci que la primavera comenci amb temperatures per sota del que seria habitual.

Demà i demà passat es podrien escapar alguns ruixats puntuals al Pirineu, però en general farà molt de sol. Durant el cap de setmana podrien reaparèixer els ruixats en més comarques, encara hi ha incertesa en els pronòstics però sembla difícil que acabem el mes de març sense que arribin més pluges.