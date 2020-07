Avui encara farà més calor però aviat s'obrirà un període de temperatures agradables

Aquesta matinada hi ha tornat a haver moltes temperatures mínimes per sobre dels 20 graus, a les Terres de l'Ebre i a Ponent els intervals de núvols que s'hi han format han fet que aquesta nit hagi estat la de més mal dormir de l'any fins ara. A Lleida no s'ha baixat de 21 graus, a Amposta la mínima s'ha quedat en 22 i a Tortosa en 23. Al centre de Barcelona com gairebé sempre el valor més alt: 24 graus.

Avui la calor serà més forta que ahir, aquest migdia el termòmetre s'enfilarà un o dos graus més que els últims dies, màximes que saltaran per sobre dels 35 graus a Ponent, i sensacions tèrmiques que arribaran a aquest mateix llindar a la costa. Les previsions fan pensar en bones notícies per a qui no porti bé la calor intensa. Demà la temperatura començarà a baixar ja de forma clara al Pirineu i Prepirineu, i a mesura que avanci el cap de setmana i en l'inici de la setmana que ve aquesta baixada serà notòria a tot arreu.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

No hi haurà canvis bruscos, però sí una baixada progressiva que podria fer que al voltant de dimarts que ve la temperatura sigui fins a 10 graus més baixa que avui al Pirineu, i entre 3 i 5 graus en general. Un canvi important que sembla que podria ser força estable, és a dir, aquest nou ambient més agradable no duraria un dia sinó com a mínim fins a mitjans de mes.

Pel què fa a l'estat del cel, avui començaran a aparèixer tempestes al Pirineu, aquesta tarda hi haurà més energia convectiva que en cap altre moment de la setmana, cosa que fa pensar que algunes tempestes podrien ser localment fortes a la serralada pirinenca. El Meteocat té actiu un avís a totes les comarques del Pirineu per la possibilitat de pluja intensa. No és descartable que de forma més aïllada alguna tempesta afecti també punts de Ponent o sectors de la Catalunya Central. A la tarda hi haurà bandes de núvols prims en moltes comarques.

Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà els xàfecs podrien fins i tot descarregar al matí en alguns punts del Pirineu, amb el pas de les hores la inestabilitat s'anirà concentrant cada cop més a l'est, cosa que vol dir que demà a la tarda els xàfecs sobretot afectaran el Ripollès, la Cerdanya o fins i tot punts de la Garrotxa i de la serra de l'Albera. Demà el dia començarà amb molts núvols a la meitat est, durant el matí el cel serà tapat o mig ennuvolat en moltes platges de la costa central i de la Costa Brava.

Dissabte serà un dia més tranquil, a la tarda es repetiran alguns ruixats al voltant del Ripollès, però hi haurà menys tempestes. Diumenge la inestabilitat tornarà a augmentar, i cal esperar també tempestes en molts punts del Pirineu i Prepirineu, potser fins i tot a la Catalunya Central o al voltant del Montsec. A prop de mar el cap de setmana serà de sol i plenament d'estiu.

La setmana que ve tindrem més moviment, si bé no hi ha indicis clars de cap tongada de pluges extensa o abundant, sí que és bastant possible que entre dilluns i dimecres el temps sigui més variable i que els ruixats sobtats puguin afectar algunes comarques més.