Avui la neu ja apareixerà en cotes molt baixes i dissabte podria estendre's

L'augment dels núvols ha fet que aquesta nit no fos en general tan freda com la passada, especialment a prop de mar. Tot i així les temperatures mínimes han tornat a ser molt baixes a l'oest. Destaquen els -11 graus del Pont de Suert i de Puigcerdà, els -8 de Sort, els -7 de Tremp, els -6 de Ripoll o els -4 de Lleida i de Vic. Avui les màximes seran tant o més baixes que ahir en general.

Tot i que avui els núvols seran abundants, les precipitacions s'entreveuen força concentrades a les Terres de l'Ebre. La neu pot arribar a caure fins a nivell de mar, però serà sobretot a partir dels 300 o 400 metres on agafarà. Com més al sud més possibilitats que les precipitacions siguin abundants. Al vespre i primeres hores de la nit és quan la nevada pot ser més extensa i quan pot arribar a afectar més tímidament algunes comarques de Ponent i de l'altiplà central.

El Meteocat té un avís per neu actiu en més de 15 comarques, la majoria de Tarragona, però també a Ponent i en àmbits com el Penedès, la Segarra i l'Anoia. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat que s'acumulin més de 5 cm per sobre dels 600 metres, i més de 10 per sobre dels 900.

Demà serà un dia molt tapat i molt fred, però gairebé no hi haurà precipitacions enlloc. El gruix més important d'aquesta nevada cal esperar-lo entre divendres a la nit i dissabte, moment en el qual les precipitacions podran estendre's per bona part de Catalunya. A hores d'ara encara hi ha incertesa sobre com seran d'extenses i abundants aquestes pluges i nevades. Models de previsió com l'europeu fan pensar en una emblanquinada significativa i extensa, però d'altres sistemes de previsió l'entreveuen molt més minsa en general.

651x366 Cota de neu prevista per dissabte a primera hora Cota de neu prevista per dissabte a primera hora

En el que coincideixen tots els models és en el fet que serà al sud de Catalunya on les precipitacions seran més abundants i també on probablement hi haurà la cota de neu més baixa, una cota de neu que podria situar-se a nivell de mar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. En general cal esperar que la cota sigui molt baixa dissabte de matinada, i que tendeixi a pujar fins als 400 o 500 metres al migdia. Malgrat això, en zones enclotades i interiors l'aire fred podria persistir més hores i fer que la nevada continuï en cotes més baixes, per exemple a Ponent i a la Catalunya Central. Una dada interessant també és que a hores d'ara on menys opcions s'entreveuen que la cota de neu sigui molt baixa és a la costa i al prelitoral centrals, on tot fa pensar que costarà més de veure-hi neu dissabte. En canvi, en punts alts del prelitoral tarragoní i als Ports la nevada podria arribar a deixar més de 20 centímetres.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

A hores d'ara per dissabte el Meteocat té actiu un avís per neu que afecta gairebé totes les comarques, però el grau de perill alt se situa només a les Terres de l'Ebre, al Baix Camp, al Priorat i a la Conca de Barberà, comarques amb zones prou elevades per acumular gruix important. L'avís de l'SMC per dissabte alerta de la possibilitat que per sobre dels 800 metres es puguin acumular més de 10 cm de neu.

651x366 Avís de perill per neu de cara a dissabte / METEOCAT Avís de perill per neu de cara a dissabte / METEOCAT

Per diumenge la incertesa encara és més gran. El més probable és que les precipitacions desapareguin en general, però podrien persistir a les Terres de l'Ebre, i és incert també si es podrien repetir algunes nevades a la Catalunya Central i al Prepirineu, encara amb una cota de neu molt baixa.

El fred molt intens continuarà com a mínim fins a inicis de la setmana que ve, amb la possibilitat que si l'estesa de neu és abundant, cap al final del cap de setmana arribin les temperatures més baixes de l'onada de fred en molts casos. D'avui en vuit és molt possible que la temperatura pugi significativament i s'acabi la fredorada.

Un altre factor que augmentarà la sensació de fred en l'inici del cap de setmana serà el vent, unes ventades d'entre tramuntana i gregal que dissabte al matí podrien arribar als 60 o 70 km/h a l'Empordà, però també al sud de la Costa Brava i al Maresme.