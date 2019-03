Avui revifarà l'hivern però el cap de setmana tornarà a ser d'abril

Aquest dimecres ha començat amb poc fred i temperatures clarament més altes que ahir, però no val a badar: darrere el front que està travessant entrarà una massa d'aire més fred que portarà la sensació d'hivern una altra vegada. En molts llocs el termòmetre no pujarà durant el dia, imoltes temperatures màximes quedaran per sota dels 15 graus, fins i tot a prop del mar.

Avui, a més a més, cauran alguns ruixats irregulars en diverses comarques de Girona i de Barcelona. Els ruixats es faran presents sobretot durant el matí i al migdia, i afectaran especialment àmbits com Osona, el Vallès, la Selva, el Maresme i fins i tot de forma més puntual ciutats com Girona i Barcelona. En general plourà poc i poca estona, però al voltant del Montseny i al sud de la Costa Brava els xàfecs podrien ser més abundants en algun cas. Dimecres també amb nevades al vessant nord del Pirineu: la cota de neu anirà baixant fins a situar-se puntualment per sota dels 1.000. Al sud de Catalunya i a Ponent, en canvi, predominarà el sol.

651x366 Acumulacios de precipitació previstes per avui Acumulacios de precipitació previstes per avui

El vent també serà protagonista, avui. Aquesta nit ja ha bufat amb cops de 109 km/h a Portbou, 100 km/h a l'Hospitalet de l'Infant i 87 km/h a Tortosa. Durant tot el dia hi haurà cops de vent forts a les Terres de l'Ebre, als cims del Pirineu i al nord de l'Alt Empordà. El Meteocat ha activat un avís de situació perill per vent que afecta moltes comarques del sud de Catalunya i del Pirineu i el Prepirineu.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

La segona part de la setmana el temps serà més estable i tranquil. Demà a primera hora glaçarà en algunes valls del Pirineu, en punts de la Catalunya Central i fins i tot del prelitoral, però de cara al cap de setmana tornarà la sensació de primavera. Entre la temperatura d'aquest migdia i la de dissabte al migdia hi haurà fins a 10 graus de diferència en algun cas. El cap de setmana molts termòmetres tornaran a superar els 20º i algunes màximes escalaran fins als 25º.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Demà el pas d'un front enterbolirà el cel en moltes comarques, però en general farà més sol que avui. A partir de divendres els núvols seran escassos, i no serà fins diumenge a la tarda que el pas d'un altre front tornarà a fer canviar el temps. La setmana que ve començarà amb més nevades al nord del Pirineu i amb una nova entrada d'aire fred que no deixarà que la primavera s'acomodi.