Boira, ruixats puntuals i temperatures de més de 20 graus

En general aquest matí la temperatura no ha canviat gaire respecte als últims dies, només a Ponent i en algunes fondalades del Pirineu i de la Catalunya Central la jornada ha començat amb un parell de graus menys que ahir. Al Pirineu s'ha trencat la inversió tèrmica, però en canvi a Montserrat la temperatura ha tornat a ser força més alta que en punts enclotats del Bages.

D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquen (en ºC):

Núria, 0

Puigcerdà, 1

Sort, 1

Guardiola de Berguedà, 2

Vic, 4

Girona, 4

Les Borges Blanques, 4

Manresa, 6

Lleida, 7

El Vendrell, 8

Montserrat, 9

Tarragona, 9

Granollers, 9

Amposta, 11

Barcelona (Zoo), 12

La boira va guanyant terreny, aquest matí s'ha estès una manta molt extensa de núvols baixos i mala visibilitat per molts punts de la Depressió Central. Amb el pas de les hores s'anirà aixecant, però podria fer que avui l'ambient ja no sigui tan suau com ahir en molts d'aquests sectors. En canvi, en comarques de la costa i del prelitoral el termòmetre tornarà a superar els 20 graus, al migdia l'ambient seguirà sent molt càlid per a un dia de mitjans de novembre.

651x366 Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT Imatge d'aquest matí del canal de boira del Meteosat / EUMETSAT

En general avui farà sol, però cal tenir en compte la possibilitat de ruixats en comarques com el Ripollès, el Berguedà, Osona o fins i tot al voltant del Montseny. Ruixats curts que sobretot apareixeran a partir del migdia.

651x366 Probabilitat en tant per cent que arribi a ploure durant la tarda Probabilitat en tant per cent que arribi a ploure durant la tarda

Aquest petit canvi de temps no tindrà continuïtat els pròxims dies. Demà farà sol, més enllà d'alguns núvols baixos i boires que puguin formar-se en fondalades interiors. Entre dijous i divendres augmentaran els núvols, el cel fins i tot arribarà a quedar tapat en alguns moments, però gairebé no plourà enlloc. Només a la costa es podrien arribar a escapar quatre gotes divendres.

El cap de setmana tampoc hi haurà canvis destacables i, de fet, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve les opcions d'algun gir en el temps són escasses. Això també afectarà les temperatures, els canvis de masses d'aire seran escassos els dies vinents, de manera que el fred continuarà limitat a primera hora. Entre dijous i divendres l'augment dels núvols frenarà una mica més la temperatura, però entre diumenge i l'inici de la setmana que ve podrien tornar els migdies de més de 20 graus.