Boires i humitat per encetar un pont amb temperatures més normals per ser desembre

Ha començat l'autèntica temporada de boira. El dia és cada cop més curt i l'estancament dels últims dies va fer que ahir a Lleida no es passés dels 9º en tot el dia. Des del 28 de febrer no hi havia una temperatura màxima tan baixa a la capital del Segrià. Avui els bancs de boira són encara més extensos i fins i tot arriben a indrets del prelitoral. Com sol passar en aquestes ocasions, durant el matí la boira s'aixecarà de la majoria de llocs, però persistirà en alguns punts de la vall de l'Ebre.

En general avui serà un dia amb força sol i temperatura ja no tan alta com ahir. El canvi es notarà sobretot a les cotes altes del Pirineu, on es començarà a trencar la inversió tèrmica. Aquest matí la temperatura ha començat a baixar sota zero a la cota 2.000, cosa que en diverses estacions de cotes altes no passava des de dissabte.

Els dies vinents no hi haurà grans canvis en la temperatura però sí algunes pujades i baixades. El dia més fred del pont serà dissabte, especialment a les comarques de Girona, on el termòmetre recularà uns 3 o 4 graus respecte a avui.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui la de dissabte

Avui començarà a bufar el mestral a les Terres de l'Ebre, un vent que entre demà al vespre i dissabte al matí tindrà ratxes de fins a 80 o 90 km/h en alguns llocs del sud de Catalunya. Dissabte al matí també hi haurà cops puntualment forts a les cotes altes del Pirineu. Dissabte a la tarda minvarà, però diumenge tornarà a bufar amb ratxes puntualment fortes a l'Ebre i en indrets alts del Pirineu.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a dissabte al matí Cops de vent màxims previstos per a dissabte al matí

Aquest vent remourà la boira i farà que l'ambient sigui més sec en general durant el cap de setmana. Els dies vinents no hi haurà pluja ni nevades, però sí alguns núvols prims i estones de cel mig ennuvolat. El dia amb més intervals de núvols dels quatre serà dissabte.

Els últims dies havíem parlat de la possibilitat d'una fredorada la setmana que ve, però això s'ha anat esvaint en les últimes actualitzacions dels mapes del temps. Dilluns i dimarts farà força més fred, però la temperatura no passarà de ser normal al desembre. Pel que fa a pluja o nevades a llarg termini, és possible que dilluns es puguin escapar algunes gotes a la costa central i a les Balears, però fins al centre de la setmana que ve els mapes del temps no comencen a dibuixar possibilitats clares de noves precipitacions que afectin diverses comarques.