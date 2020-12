Bona visibilitat i augment dels núvols a la tarda

Diumenge ens hem despertat sense vent i, per tant, l’ambient s’ha anat refredant. Aquesta matinada hem registrat valors més baixos respecte a nits anteriors (excepte a les Terres de l’Ebre i Empordà, on encara bufava tramuntana i mestral). S’han observat algunes glaçades al Pirineu, Prepirineu, depressió Central i interior de la Garrotxa. Destaquem les següents mínimes (en ºC):

Barcelona: 10

Tarragona: 3

Girona: 4

Lleida: 3

Roses: 11

Amposta: 10

Horta de Sant Joan: 8

Cardona: -2

Vic: -2

la Vall d’en Bas: -1

Puigcerdà: -2

La ventada ja és història, amb vent que només continuarà durant el matí (ja més feble) als dos extrems del país. Algunes de les ratxes registrades (km/h) aquest dissabte són les següents:

Reus: 124

la Riba: 122

l’Albiol: 119

la Selva del Camp: 113

Portbou: 113

el Montmell: 73

Barcelona: 62

651x366 La nevada va acumular uns 5 cm a fons de vall / Imma Font La nevada va acumular uns 5 cm a fons de vall / Imma Font

La nevada al Pirineu occidental i al límit amb Andorra i la Cerdanya ha sigut destacable, amb gruixos que han acumulat 70 cm entre divendres i avui a la Vall d’Aran.

Gruixos totals de neu a terra:

Comalada (2.071 m, Aran): 84 cm

Certascan (2.400 m): 80 cm

Sasseuva (2.228 m): 50 cm

Malniu (2.230 m): 40 cm

Port Ainé (2.100 m): 40 cm

Pel que fa a l'estat del cel, aquest diumenge s’espera assolellat i amb bona visibilitat. Encara bufarà el mestral a l’Ebre i la tramuntana al nord del cap de Creus, amb tendència a afluixar a mig matí o migdia. La mar continuarà alterada al nord de la Costa Brava, amb forta maror i maregassa, encalmant-se a la tarda. Cap al final de la jornada aniran augmentant els núvols prims, amb un cel més cobert al Pirineu més occidental.

Les temperatures pujaran respecte d’ahir, sobretot al Pirineu, amb màximes que oscil·laran entre els 14 ºC i els 18 ºC al litoral i entre els 12 ºC i els 15 ºC a la resta. En cotes altes del Pirineu la pujada del termòmetre serà més sensible.

651x366 Diferència de temperatura màxima entre dissabte i diumenge Diferència de temperatura màxima entre dissabte i diumenge

Demà dilluns augmentaran els núvols amb possibles plugims al Pirineu al final del dia (en forma de neu per damunt dels 2.100 m). Les mínimes seran més altes i no s’esperen glaçades (o en tot cas seran febles al Pirineu). Només hi haurà alguna boirina i no s’esperen bancs de boira persistents. Les màximes es mantindran sense gaire canvis.

651x366 Pluja acumulada per aquest proper dimarts Pluja acumulada per aquest proper dimarts

Entre dijous i divendres arribaran nous sistemes frontals i els models indiquen xàfecs més generals arreu del país, amb temperatures que tornaran a baixar.