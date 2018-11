Bonança i estiuet de Sant Martí per acabar el cap de setmana

Aquest diumenge comença fresc o fred altra vegada en molts indrets de l’interior del país a causa d'una nit que ha estat serena o amb poca nuvolositat en general, amb valors molt semblants als assolits ahir pel que fa a mínimes: al voltant dels 5 ºC en la majoria d’indrets de l’interior i entre 10 i 15 ºC a la costa i el prelitoral.

Avui és el dia del mediàtic estiuet de Sant Martí i sembla que la meteorologia així ho ha interpretat també. Esperem una jornada assolellada en general, si bé alguns núvols poden fer la guitza al vessant sud del Pirineu occidental i també al pla de Lleida, però sense més conseqüències. Les temperatures pujaran sensiblement a gran part de Catalunya entre 1 i 3 ºC. Durant el migdia i la tarda de demà molt probablement destacaran els valors de les comarques gironines, on s’assoliran els màxims del país, puntualment fregant o superant els 25 ºC. Estiuet i potent per ser novembre, aprofitable fins i tot per anar a la platja, on l’aigua del mar encara no està gaire freda, al voltant dels 19 ºC.

Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte ahir dissabte

Temperatures màximes previstes per aquest diumenge

L’altre factor a destacar, tal com va passar ahir dissabte, serà el vent de garbí, que tornarà a bufar fort en indrets elevats del Pirineu i al prelitoral i més moderat a la Costa Brava. No es descarta de nou que les ratxes superin els 60 o 70 km/h.

Cops de vent màxims previstos per aquest diumenge

De cara a la setmana que ve, sembla que dilluns encara farà estiuet, però ja de cara a la tarda la nuvolositat s’anirà fent més compacta al litoral i el prelitoral per l'entrada de vent del sud-est més humit.

Diferència de temperatures màximes d'avui diumenge respecte el proper dijous

Probabilitat de precipitació superior a 5 litres/m2 prevista pel proper dijous

Les temperatures baixaran lleugerament a mesura que vagi avançant la setmana, alhora que la nuvolositat s’espera que cada cop sigui més compacta. De cara a dimarts i sobretot dimecres podríem tenir alguns ruixats cap a la costa i no es descarta que a partir de dijous tinguem un nou episodi de pluges. Malgrat tot, els models encara varien molt en aquest sentit i s’haurà d’anar confirmant al llarg de la setmana.