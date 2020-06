Calor d'estiu i algunes tempestes de tarda

El dia de Sant Joan ha començat amb temperatures no gaire diferents a les d'ahir. La nit de revetlla ha estat tropical en diferents indrets de la costa i del prelitoral: Barcelona, Badalona, l'Ametlla de Mar o Amposta han registrat temperatures mínimes per sobre dels 20 graus una altra vegada, però en canvi en moltes comarques interiors i prelitorals les mínimes s'han mogut entre els 14 i els 17 graus.

La novetat més important d'avui seran les tempestes de tarda que afectaran punts del Pirineu, i aïlladament també algunes comarques de l'extrem oest. Els ruixats afectaran poques comarques però podrien ser localment forts en punts del Pallars, la Ribagorça, la Vall d'Aran o l'Alt Urgell, en tots aquests indrets el Meteocat hi té actiu un avís per la possibilitat de ruixats que puguin deixar més de 20 l/m2 en mitja hora. També es formaran tempestes al sistema Ibèric, no és descartable que alguns d'aquests ruixats acabi arribant a la Franja o a l'interior de les Terres de l'Ebre.

Les tempestes de tarda s'aniran repetint els pròxims dies, però sempre concentrades bàsicament al Pirineu, com a molt aïlladament visitaran punts de l'extrem oest. En general hi ha escasses opcions de pluja a set dies vista. El cap de setmana començarà amb alguns núvols prims i un cel més enterbolit en comarques de la meitat nord de Catalunya, però en general seguirà predominant el sol i els ruixats de tarda continuaran afectant bàsicament el Pirineu.

Aquest migdia farà tanta calor com ahir. A primera hora de la tarda alguns termòmetres fregaran els 35 graus a Ponent, però en general les màximes se situaran entre els 27 i els 32 graus. No hi haurà grans canvis en la temperatura els pròxims 5 o 6 dies. El tram final del juny estarà marcat per l'ambient d'estiu, però la calor no es farà per ara insuportable. El cap de setmana una entrada d'aire més fresc farà baixar la temperatura al Pirineu i Prepirineu, i també frenarà lleugerament els termòmetres a la resta de comarques.

D'avui en vuit és probable un pic de calor. Al voltant del canvi de mes la temperatura es podria disparar dos o tres graus més en moltes comarques, fet que ens situaria en la calor més intensa d'aquest any fins ara. Encara hi ha incertesa en el pronòstic, però és possible que aquest pic de calor sigui força curt i puntual. També amb el canvi de mes augmentarien les possibilitats d'alguns ruixats en més comarques, però per ara niohi ha indicis d'un canvi de tendència, sinó que serien més aviat ruixats puntuals.