La méteo: cap de setmana de primavera avançada

Aquest migdia la temperatura ha tornat a superar els 20 graus en diferents comarques del sud de Catalunya: destaquen els 22 graus de màxima de Tortosa, els 21 de Tarragona, o els 20 de Barcelona, Reus o Amposta. Al centre de Barcelona no s'arribava als 20 graus des del dia de Santa Llúcia, i a Tarragona els 20,7 graus d'avui són la temperatura més alta des del 29 de novembre.

La dinàmica a l'alça de la temperatura continuarà durant el cap de setmana. Diumenge i, sobretot, dilluns, s'entreveu el pic d'aquesta entrada d'aire càlid, que provocarà un ambient primaveral els pròxims dies. Aquest diumenge és la Candelera, tradicional punt d'inflexió de l'hivern, la dita diu que si la Candelera riu, el fred és viu. Entre diumenge i dilluns alguns termòmetres podrien arribar fins als 25 graus.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Pel que fa a l'estat del cel, avui tornarà a ser un dia de cel molt enterbolit, fins i tot tapat al Pirineu i en algunes comarques de Girona. És possible que a la tarda s'arribin a escapar algunes gotes a la Vall d'Aran i en altres indrets del vessant nord del Pirineu, però en general no plourà.

Divendres, dissabte i diumenge tindrem el pas de més sistemes frontals, que si bé no arribaran tan carregats de núvols com el d'avui, sí que mantindran el cel enterbolit per núvols prims, especialment al Pirineu. Si arriba a ploure en alguns punts del sector occidental de la serralada seran sempre precipitacions molt minses. En general, el paraigua no farà falta com a mínim fins a la setmana que ve.

El cap de setmana podria tenir també com a protagonista la boira costanera. L'entrada d'aire càlid tan potent que s'acosta, combinada amb el fet que la temperatura del mar ha baixat fins a dos graus a causa del temporal, podria provocar que es formin boires arran de mar que refredin puntualment l'ambient, sobretot entre diumenge i dilluns. Aquest és un fenomen sempre difícil de preveure, però no és gens descartable que el vegem els dies vinents.

Què vindrà després d'aquesta entrada d'aire tan càlid, encara no és gens clar. És possible que una entrada d'aire fred compensi ràpidament aquesta primera visita de la primavera i faci tornar clarament l'hivern entre dimecres i dijous. No tots els models ho apunten, alguns simplement fan pensar en una normalització de la temperatura. Podria passar que la setmana que ve nevés amb força al Pirineu, però una nova situació de pluja extensa sembla que encara trigarem a veure-la. Els pròxims dies probablement s'aniran aclarint les incerteses sobre el temps de la setmana que ve.