Canvi de temps: vent, nevades i pujades i baixades de temperatura

Nou matí de glaçades fortes a l'interior. Un dia més, la temperatura s'ha enfonsat fins i tot per sota dels -5º en moltes comarques del Pirineu, de Ponent i de la Catalunya Central, però en canvi el fred s'ha moderat una mica a l'est. D'entre les temperatures mínimes més baixes d'avui destaquem:

Das, -11º

El Pont de Suert, -9º

Alcarràs, -8º

Sort, -7º

Les Borges Blanques, -7º

Guardiola de Berguedà, -7º

Puigcerdà, -6º

Mollerussa, -6º

Olot, -5º

Vic, -5º

Solsona, -5º

Lleida, -5º

Manresa, -4º

Girona, -3º

La Bisbal d'Empordà, -2º

Falset, -1º

Reus, 3º

Tarragona, 5º

Barcelona (Raval), 8º

Aquest migdia la temperatura serà molt similar a la d'ahir. A Ponent amb prou feines s'arribarà als 10 graus, mentre que a prop de la costa el termòmetre fregarà els 15º. Avui farà sol, però augmentaran els intervals de núvols prims, sobretot a les comarques de la meitat oest.

Demà arribaran canvis més importants. El pas d'un front farà augmentar els núvols en general, i provocarà nevades al Pirineu occidental. De matinada i a primera hora, les precipitacions afectaran força comarques de muntanya, però a partir del migdia quedaran restringides al vessant nord de la serralada. La cota de neu pot ser molt irregular, però cal tenir en compte la possibilitat que nevi per sota dels 1.000 metres, tant de matinada com de cara a última hora del dia. El Meteocat fins i tot té actiu un avís per neu a la Vall d'Aran i al Pallars Sobirà que alerta que el gruix podria superar els 10 centímetres a partir dels 900 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació de cara a divendres Acumulacions de precipitació de cara a divendres

En àmbits com l'àrea metropolitana de Barcelona, el Maresme, el Vallès i la Selva és possible que a última hora d'aquest divendres s'hi escapin també alguns ruixats puntuals, també de matinada i a primera hora de dissabte hi haurà pluges minses a Menorca i a Mallorca. Dissabte s'obriran moltes clarianes, però en aquest grup de comarques de la costa el temps s'hi mantindrà insegur i amb força núvols.

Les possibilitats més altes de pluges i nevades importants durant el cap de setmana arribaran, però, molt cap al final, durant la nit de diumenge a dilluns. En els mapes del temps d'avui ha guanyat força la possibilitat que en aquest moment arribi una borrasca activa que deixi fins a 5 o 10 l/m2 en diverses comarques, i que pugui fer nevar de forma extensa al Pirineu, sobretot al sector occidental. Una nevada que cauria amb una cota d'entre 1.500 i 2.000 metres.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dilluns hi hagi precipitacions de més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dilluns hi hagi precipitacions de més de 5 l/m2

Demà entrarà el vent de mestral i de tramuntana, i això farà que s'acabin les glaçades fortes d'aquests últims dies, la temperatura pujarà força de nit, però de dia pujarà i baixarà sobtadament. Demà l'ambient serà més suau al migdia, sobretot a les comarques del sud i de Ponent. Dissabte en canvi tornarà a fer molt de fred, mentre que diumenge el termòmetre s'enfilarà altre cop 4 o 5 graus.

Tot això passarà sobretot pels canvis de vent. L'inici del cap de setmana estarà marcat pel mestral i la tramuntana, que bufaran amb cops de fins a 70 o 80 km/h a l'Ebre i a l'Empordà. Diumenge, en canvi, entrarà el ponent, un vent que podria bufar amb ratxes fortes en moltes comarques de cara al final del cap de setmana. La matinada de dilluns les ventades podrien ser especialment fortes al País Valencià.

540x306 Cops de vent màxims durant la tarda i nit de divendres Cops de vent màxims durant la tarda i nit de divendres

540x306 Diferència de temperatura entre dijous i divendres Diferència de temperatura entre dijous i divendres