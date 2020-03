Canvis en el temps: arriben pluges i el tram final del març podria ser molt d'hivern

La previsió del temps dibuixa diverses coses que caldrà tenir en compte de cara a les pròximes setmanes. En primer lloc, estem pendents d'una borrasca que ens visitarà a partir de diumenge al vespre i que provocarà pluges extenses i mala mar. La pertorbació afectarà especialment la vall de l'Ebre i sectors del Cantàbric, cosa que vol dir que a Catalunya les precipitacions més abundants es preveuen al Pirineu Occidental, en comarques de l'oest i molt especialment a les Terres de l'Ebre.

Diversos models de previsió coincideixen a dir que hi haurà acumulacions de precipitació que podrien arribar als 100 l/m2 en algunes d'aquestes comarques de l'oest i del sud de Catalunya, sobretot als Ports, però també al Pirineu Oriental i en algunes comarques interiors de Girona poden ser abundants.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts a la nit Acumulacions de precipitació previstes entre avui i dimarts a la nit

Les precipitacions arrencaran diumenge a última hora i poc o molt la pluja acabarà caient a tot arreu dilluns. En moltes comarques s'hi acumularan 10 o 20 l/m2. Al vessant nord del Pirineu la cota de neu podria arribar a baixar fins als 1.200 o 1.300 metres, però en general se situarà per sobre dels 1.500. En sectors elevats de la Ribagorça i del Pallars el gruixos de neu podrien superar fàcilment els 30 centímetres.

Les pluges també aniran acompanyades d'una situació marítima complicada, no hi haurà en cap cas un temporal com el de final de gener, però els cops de vent de mar de 60 o 70 km/h provocaran onades que superaran els 3 metres en molts trams de la costa central, de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, sobretot de cara a dimarts. El temporal de mar més dur es preveu a les Pitiüses i al sud del País Valencià. El Meteocat ja té actius avisos de cara a dilluns per possibles acumulacions de més de 100 l/m2 en 24 hores i per pluja de més de 20 l/m2 en mitja hora, també per onatge. Els avisos afecten sobretot comarques de l'oest i del sud.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dilluns a la tarda Cops de vent màxims previstos per dilluns a la tarda

La borrasca anirà marxant a mesura que avanci dimarts. Les pluges i el vent faran que dilluns sigui un dia més fred, però bona part de la setmana la temperatura variarà poc. Caldrà estar molt atents a la previsió a més llarg termini, perquè diversos models fan pensar en un tram final del mes de març amb ambient d'hivern. Una potent entrada d'aire fred podria provocar temperatures molt baixes per a l'època en una bona part d'Europa, i potser també al Mediterrani. Tot això passaria al voltant del dilluns 23, cosa que vol dir que la incertesa en el pronòstic encara és molt alta, però hi ha prou indicadors per pensar que el començament de la primavera serà, si més no, més fred del que tocaria.

651x366 Una massa d'aire fred podria visitar bona part d'Europa ente els dies 22 i 23 de març Una massa d'aire fred podria visitar bona part d'Europa ente els dies 22 i 23 de març

Avui la temperatura màxima ha arribat fins als 23 graus a Tortosa i fins als 21 a Tarragona i a Valls, però en canvi a les comarques de l'est els núvols han frenat el termòmetre. A Barcelona la màxima ha estat de 18 graus, a Girona de 17, a Lleida tampoc s'ha passat dels 18 graus.

Demà també serà un dia variable i mig ennuvolat. Diumenge a la tarda i vespre els núvols s'aniran fent més espessos i fins i tot descarregaran els primers ruixats en comarques de l'oest. El cap de setmana serà una mica més fred que els últims dies, però la temperatura es mantindrà en valors normals per a l'època, al migdia d'entre 15 i 18 graus.