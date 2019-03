Cap de setmana amb ambient d'abril a l'espera d'un nou retorn de l'hivern

Torna l'ambient de primavera. Aquest matí la temperatura ja no ha estat tan baixa com ahir, en general, i al migdia es notarà clarament la pujada del termòmetre. Avui se superaran els 20º a Ponent, a les Terres de l'Ebre i en molts punts del prelitoral, un canvi a l'alça que encara es notarà més demà. Aquest dissabte serà el dia més càlid de la setmana, amb màximes de fins a 25º en alguns punts. En canvi, diumenge la temperatura ja no pujarà tant: fins al migdia l'ambient continuarà sent molt agradable, però a la tarda es començarà a girar la truita una altra vegada.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

El març marçot no ha dit l'última paraula. La setmana que ve començarà amb una clara entrada d'aire fred que tornarà a fer revifar l'ambient d'hivern tant o més que aquesta setmana. A diferència del que va passar entre dimecres a la tarda i dijous, aquesta vegada l'aire fred tindrà més temps per instal·lar-se, de manera que la primera part de la setmana que ve cal esperar-la de final d'hivern, amb matins amb glaçades al Pirineu, a la Catalunya Central i fins i tot en punts del prelitoral, i migdies amb temperatura continguda.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Avui el dia ha començat sense núvols, i en general el cap de setmana serà de cel clar. Demà a la tarda circularan alguns núvols prims en comarques centrals i de l'oest, però no serà fins diumenge a la tarda que el temps començarà a canviar de forma més clara.

Diumenge, entre la tarda i la nit, reapareixeran algunes nevades al vessant nord del Pirineu, i dilluns serà un dia força insegur en general. No hi ha cap tongada de pluja a la vista, però el primer dia de la setmana que ve s'arribaran a escapar algunes gotes en comarques de la Catalunya Central i del sud de Catalunya. Aquest canvi de temps afectarà sobretot el sud del País Valencià, on sí que plourà amb certes ganes entre dilluns i dimarts.

A llarg termini no hi ha indicis de cap borrasca activa important. Difícilment arribaran pluges i nevades abundants la setmana que ve, i sembla que caldrà esperar fins als últims dies del mes per veure algunes precipitacions més destacables al Pirineu.

Al començament del cap de setmana afluixaran el mestral i la tramuntana, però el vent tornarà a bufar amb ganes a partir de diumenge a la tarda. Aquesta vegada arribarà més de tramuntana, fet que provocarà que es deixi sentir més a l'Empordà i no tant a les Terres de l'Ebre. Demà al vespre també bufarà una mica de garbí al Maresme i al sud de la Costa Brava.