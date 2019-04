Cap de setmana aprofitable a l'espera de noves precipitacions

Aquest cap de setmana dona pas a l'entrada del període festiu de Setmana Santa en molts casos i el temps en aquestes dates acostuma a ser notícia en moltes ocasions. En el cas d'enguany també ho serà, sobretot per la variabilitat. Tot i això, aquest primer cap de setmana serà força estable en general.

Aquest matí de dissabte ens hem llevat amb valors força freds en molts indrets de l'interior, fins i tot amb algunes boires a les fondalades, i cap a les valls del Pirineu ha arribat a glaçar tímidament. En canvi a la costa hem tingut valors molt més suaus al voltant de la marca dels 10 ºC. Entre els valors mínims d'avui destaquem (dades en ºC):

Prades, -4º

Guixers, -2º

El Pont de Suert, -1º

Llagostera, 0º

Conesa, 1º

Malgrat de Mar, 7º

El Perelló, 14º

Al llarg del dia d'avui no esperem cap novetat pel que fa a canvis de temps. L'ambient assolellat seguirà dominant durant gran part de la jornada i el més destacable d'avui serà el creixement d'algunes nuvolades d'evolució diürna –de bon temps– cap al Pirineu i potser en altres indrets del nord-est del país, però tot plegat sense precipitacions.

651x366 Diferència de temperatures màximes d'ahir divendres respecte aquest dissabte / ARA Méteo / GFS 0.25 Diferència de temperatures màximes d'ahir divendres respecte aquest dissabte / ARA Méteo / GFS 0.25

Les temperatures a mesura que vagin avançant les hores tiraran clarament cap amunt en molts indrets del interior i valls pirinenques sobretot, on es tornaran a fregar els 20 ºC, mentre que en molts indrets de la costa les marinades seguiran mantenint els termòmetres frenats per sota d'aquesta marca. En molts sectors de l'interior es podran acostar cap als 23 o 24 ºC, especialment cap a Ponent i les Terres de l'Ebre.

651x366 Temperatures màximes previstes per demà diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25 Temperatures màximes previstes per demà diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25

De cara a diumenge, ja notarem petits canvis de temps. Per una banda, més nuvolositat en molts indrets del país i més abundant com més al nord ens trobem. Les temperatures màximes baixaran lleugerament a la meitat est del territori català i en molts casos ja quedaran per sota dels 20 ºC. Els vents marítims i l'augment de la nuvolositat faran que la sensació de fresca sigui més acusada en aquests indrets. Algunes precipitacions modestes podrien arribar de cara al vespre al vessant nord del Pirineu amb una cota de neu elevada, per sobre dels 2.000 metres.

651x366 Ratxes de vent màximes previstes per demà diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25 Ratxes de vent màximes previstes per demà diumenge / ARA Méteo / GFS 0.25

No serà així a la meitat oest del país, on hi bufarà un vent de mestral reescalfat. Especialment cap al pla de Lleida i les Terres de l'Ebre esperem que el vent predomini amb ratxes moderades fins a mitja tarda i pugui enfilar els termòmetres fins a valors superiors als 25 ºC. Si els núvols són menys abundants en aquests sectors, no seria descartable que algun valor pugui fregar els 28 o 29 ºC de manera local.

651x366 Acumulació de precipitació prevista de cara a últimes hores de dilluns / ARA Méteo / GFS 0.25 Acumulació de precipitació prevista de cara a últimes hores de dilluns / ARA Méteo / GFS 0.25

La bonança del cap de setmana en molts indrets deixarà pas a un dilluns amb més núvols a partir del migdia. Aniran a més d'oest a est i acompanyats de precipitacions que arribaran a últimes hores de la jornada. Amb tot, les temperatures baixaran sensiblement a pràcticament tot el país. De cara a finals de setmana, podríem parlar de nous episodis de precipitacions més abundants i extenses. S'haurà d'anar seguint el pronòstic.