Cap de setmana calorós i amb temps més variable

Matí fresc, tot i que ja no tant com el d'ahir. Avui en moltes comarques el dia ha començat amb un o dos graus més que ahir, i al migdia la diferència serà més clara. Avui les màximes seran dos o tres graus més altes en molts casos, i la sensació d'estiu es tornarà a fer present. A Ponent i en algunes comarques de Girona el termòmetre podria arribar fins als 30º.

540x306 Diferència prevista entre la temperaura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperaura màxima d'ahir i la d'avui

Avui farà sol arreu, però el cap de setmana pinta una mica més variable. En general hi haurà moltes clarianes, però dissabte a la tarda descarregaran alguns ruixats en punts del Pirineu, xàfecs sobtats que podrien arribar també a la Catalunya Central i en comarques com la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès. Alguns models fins i tot fan pensar que al vespre els ruixats s'estendran fins a àmbits com el Vallés, el Penedès o l'àrea metropolitana de Barcelona, però aquesta opció no és la més probable.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dissabte segons el model GFS Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dissabte segons el model GFS

Diumenge la inestabilitat anirà a més, però sobretot plourà a última hora del dia. El risc de ruixats sobtats augmentarà a les comarques de Girona i de Barcelona, tant en les interiors com en les pròximes a la costa. Sempre ruixats molt irregulars, que no evitaran que moltes hores del dia siguin de sol, sobretot al matí. A la costa i al prelitoral central el risc de pluja serà sobretot alt durant la nit o en tot cas a primera hora de dilluns. Malgrat aquest canvi de temps, en general la setmana que ve es presenta amb molts dies sol i poques opcions de pluja.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge segons el model GFS Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge segons el model GFS

La calor continuarà durant el cap de setmana, tot i que al Pirineu de cara a diumenge el termòmetre ja començarà a recular. A partir de dilluns tornarà la tardor, la temperatura recularà fins a 5 graus i la majoria de dies de la setmana que ve l'ambient s'assemblarà més al de dimecres o al d'ahir al matí que no pas al d'avui o al que tindrem el cap de setmana. Dilluns i dimarts el canvi de temps anirà acompanyat de tramuntana i mestral moderats a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.