Cap de setmana amb estones de cel enterbolit, boires i un diumenge càlid

L'estancament provoca que aquest matí la boira ja no només sigui present en fondalades interiors, sinó que s'hagi estès també cap a zones més pròximes a la costa com l'Empordà i el Penedès. L'anticicló també ha tornat a fer aparèixer la inversió tèrmica amb força: avui la mínima ha sigut de -3 graus a Das, mentre que a la Tosa d'Alp, a 2.500 metres, no s'ha baixat de 4 graus positius. Aquestes són algunes temperatures mínimes més d'aquest matí (en ºC):

El Pont de Suert, 0

Sant Pau de Segúries, 2

Olot, 3

Vic, 3

Girona, 5

L'Espluga de Francolí, 5

Malgrat de Mar, 6

Manresa, 6

Lleida, 9

Tarragona, 11

Amposta, 12

Barcelona (Raval), 13

Avui els núvols tornaran a tapar el cel en molts moments, sobretot en comarques del sud i de Ponent, però també a la resta. Núvols que en general no faran ploure però que podrien arribar a provocar algun plugim a la Costa Brava de cara al vespre i la nit. Al migdia la sensació tèrmica no canviarà gaire respecte a ahir, temperatures màximes d'entre 15 i 20 graus en general, però ambient més fred a Ponent, on amb prou feines es passarà dels 10 a causa de la boira.

El cap de setmana hi haurà més sol que núvols, però demà a la tarda el pas d'un altre front enterbolirà el cel en molts indrets, especialment en comarques del sud i de Ponent. Demà a última hora fins i tot es podrien escapar quatre gotes a les Terres de l'Ebre i en sectors del Pirineu i Prepirineu occidentals, pluges molt minses en tot cas.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dissabte Acumulacions de precipitació previstes per dissabte

Diumenge el sol predominarà, tot i que hi hagi bandes de núvols prims al Pirineu i en comarques de l'oest. La boira marcarà el temps a Ponent, però és possible que diumenge l'entrada de vent sec de l'oest faci sortir el sol a la tarda i revifi el termòmetre al pla de Lleida. El vent moderat també es deixarà sentir en punts de l'altiplà central, a la Costa Brava i al Maresme.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Dilluns el pas d'un altre front tornarà a tapar el cel en moltes comarques i pot arribar a fer caure algunes gotes. La setmana que ve tindrà moltes hores de sol i un panorama probablement de boires persistents a la Depressió Central, res fa pensar en girs importants en el temps. La temperatura no canviarà gaire, però les màximes de més de 20 graus seran cada cop més escasses.