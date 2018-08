Cap de setmana força assolellat i amb una calor moderada

La tongada de xàfecs i tempestes d'ahir va afectar moltes comarques, però no a tot arreu. Fins i tot allà on va ploure ho va fer amb molta irregularitat. Entre ahir i avui s'han arribat a recollir quantitats de més de 50 mm en diversos punts. Destaquen els 85 mm de Gisclareny, els 75 mm de Llorac, els 74 mm de Guardiola de Berguedà i de Taradell, els 70 mm de Tivissa, els 64 mm de la Panadella i els 63 mm de Roses.

Totes aquestes precipitacions intenses i abundants ja són història. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, si bé al Pirineu i a les Terres de l'Ebre és on els núvols faran més el ronso. A la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya que deixaran algun ruixat aïllat, preferentment al Pirineu oriental i de manera més local en punts del prelitoral.

On encara s'esperen alguns xàfecs de distribució irregular és al sector central del País Valencià i al sud de les Illes, més probables fins al migdia. Durant la tarda creixeran nuvolades a l'interior del País Valencià i es podran repetir les tronades.

La temperatura ha baixat notablement arreu. De matinada, només alguns sectors del litoral i de la vall de l'Ebre s'han mantingut per sobre dels 20 ºC. Aquest descens també es notarà amb la temperatura màxima. En general oscil·larà entre els 25 i els 30 ºC, mentre que a l'interior de l'Alt Empordà, a Ponent i a la vall de l'Ebre se situarà entre els 28 i els 33 ºC.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

En general el cap de setmana serà molt tranquil. Dissabte serà un dia assolellat, tot i el creixement de nuvolades de tarda en zones de muntanya que al Pirineu poden deixar alguns ruixats aïllats i de curta durada. La temperatura mínima no variarà gaire, mentre que la màxima pujarà lleugerament.

540x306 Probabilitat de precipitació de més de 5 mm per demà / Model GFS - ARAméteo Probabilitat de precipitació de més de 5 mm per demà / Model GFS - ARAméteo

Diumenge no hi haurà canvis gaire importants. El més destacable serà que també arribaran les nuvolades de tarda en punts de les comarques de Lleida i de l'interior de Tarragona. En aquestes zones podria arribar a caure alguna gotellada. La temperatura pujarà una mica més.

Els núvols i les Llàgrimes de Sant Llorenç

Les pròximes nits de ben segur que molts de vosaltres estareu pendents del cel per gaudir dels Perseids, la pluja d'estels més mediàtica de l'any. Aquest any, com que coincideix gairebé amb la lluna nova, la falta de llum facilitarà poder-les veure.

Tant la nit de dissabte com la de diumenge aniran creuant algunes bandes de núvols prims, de manera que poc destorbaran. Ara bé, la nit de dissabte a diumenge s'esperen intervals de núvols baixos a les comarques de Tarragona que podrien deixar el cel mig ennuvolat. D'altra banda, la nit de diumenge a dilluns les restes de les nuvolades de tarda també es mantindran en punts del terç oest.

Per tant, si bé a la majoria de comarques es podran observar sense gaires problemes, en alguns sectors els núvols faran la guitza.