La méteo: cap de setmana amb molts menys ruixats a l'espera del fred per Nadal

Aquesta nit els ruixats han afectat un grup relativament petit de comarques, però allà on hi ha plogut ho ha fet de manera insistent i abundant. Entre les precipitacions més abundants acumulades des d'ahir al vespre fins a les 8 del matí d'avui destaquen (en l/m 2):

Terrassa, 51

El Prat de Llobregat, 38

Barcelona (Zona Universitària), 32

Caldes de Montbui, 32

Cunit, 27

PN del Garraf, 25

Sabadell (Parc Agrari), 24

Tarragona, 18

Sant Boi de Llobregat, 17

Moià, 17

Anglès, 12

Banyoles, 8

Vic, 7

Només hi ha dos dies d'aquest any en què hagi plogut més que ahir a Terrassa, el 21 d'abril i durant el temporal Gloria del gener. Avui els ruixats intermitents continuaran. Amb el pas de les hores afectaran cada cop més la Catalunya Central i deixaran més de banda la costa. Com més a l'oest i més a prop del Pirineu, més sol farà. Ben bé fins demà a primera hora el temps serà molt insegur i amb la possibilitat d'alguns ruixats en qualsevol comarca de l'est. A partir del vespre tornaran a augmentar les opcions de pluja a la costa, sobretot al voltant de Barcelona i al Maresme.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà la humitat continuarà sent molt alta, però en general els núvols seran més esqueixats que avui. Els ruixats desapareixeran, però al vespre arribarà un front per l'oest que en aquest cas deixarà algunes gotes en comarques de Ponent i del Pirineu i Prepirineu. Precipitacions poc abundants. Diumenge tornarà a ser un dia insegur en moltes comarques de Girona i de Barcelona. Els ruixats puntuals afectaran sobretot sectors del Pirineu, però es podran arribar a escapar algunes gotes en altres comarques de l'est.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per diumenge Acumulacions de precipitació previstes per diumenge

El cap de setmana començarà amb un ambient molt suau, amb nits poc fredes i migdies en què en molts casos s'arribarà als 15 graus. Diumenge farà més fred, la baixada es notarà sobretot en comarques interiors i del Pirineu, on el termòmetre baixarà entre 2 i 4 graus. Dilluns l'ambient no canviarà gaire, però entre dimarts i dimecres entrarà una massa d'aire càlid que tornarà a disparar els termòmetres a l'alça.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Els dies previs a Nadal seran molt suaus, però a partir del dia 25 s'entreveu un gir important en el temps que farà tornar el fred amb força. Encara hi ha incertesa sobre com serà d'intensa aquesta entrada d'aire fred, però és molt possible que les temperatures siguin tan baixes com ho van ser a principis de desembre, potser fins i tot més. És també molt incert si el fred s'allargarà fins a Cap d'Any o si durarà poc. Aquest canvi de temps podria anar acompanyat d'alguns ruixats, sobretot el dia 24. Nevades en cotes baixes del Pirineu i alguns possibles xàfecs a l'est, tot i que a hores d'ara les opcions d'una nevada més extensa són escasses.